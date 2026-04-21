三重県が誕生してから2026年で150周年を迎えるのを記念して、4月18日、50年前に埋めたタイムカプセルが開封され、参加した人々が当時を懐かしみました。



三重県庁で18日、クレーン車で直径75cm・重さ330kgの緑の入れ物が引き上げられました。50年前、三重県誕生100周年を記念して埋められたタイムカプセルです。

1976年は、ピンク・レディーが「ペッパー警部」でデビューし、ロッキード事件で田中角栄元総理が逮捕され「記憶にございません」が流行語になった年です。当時は1970年に開催された大阪万博の影響もあり、タイムカプセルがブームでした。





開封された中身は、上に置かれた書状などを見ると、保存状態が大変良さそうです。中に入っていたのは…。

一見三重県知事：

「出てきたよ、ほら！チコちゃん！リカちゃんのおてつだいです！」



一見知事も思わず興奮した、当時のおもちゃのほか、新聞や雑誌、教科書なども入っていて、集まった人は思い思いに手に取って楽しんでいました。

子供：

「絵が斬新。ちょっと古くさくて、自分のとは違うなって」



三重県職員だった90歳男性：

「懐かしいですね。これ、職員の名簿、私が載っている」



当時の写真を見つけた夫婦は…。



夫婦：

「地元ですので懐かしい思い出やね、やっぱり。一気に記憶が戻ってくるな。よく残してあるわ」

「大門のアーケードもなくなったもんね。高校の時、帰りによく通って遊んどった」

「私らが中学・高校の時は、木造の津駅だったと思うんです」

当時の知事の給料袋もあり、32万8600円と金額まで記されていました。現在の消費者物価指数で換算すると、およそ63万4千円。当時は封筒で手渡しだったようです。

当時の田川元知事から、未来の県民に向けたメッセージも添えられていました。



＜田川亮三元知事のメッセージ＞

「21世紀に生き続ける県民のみなさん。私たちが未来への願いを込めて贈る、このタイムカプセルの意義を理解され、さらに続く世代に贈り伝えられることを希望してやみません」



タイムカプセルの中身は今後、市役所や町役場などで順次、展示される予定です。