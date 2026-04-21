女優・柳ゆり菜が20日、自身のインスタグラムを更新。19日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】後ろ姿はめちゃカッコいい 柳ゆり菜がジャ～ンプ

柳は「昨日、誕生日を迎えました。 お母さんお父さん、ありがとう。 沢山のメッセージありがとうございます」と「Yurina」と書かれたプレートがのったケーキに顔を近づけるショットとともに、両親やファンに向けて感謝を記した。



「ピクニックしながらお祝いしてもらい、最高の1日でした。」とつづった一方で、「ジャンプの着地が変で、友人と笑い転げたよ(笑)」と続ける。アップした両足を曲げてジャンプする写真の柳は地面に降りた瞬間、両手ぐにゃり、足の角度もゆがんだ形になっている。



バースデーを祝福する声はもちろん、ファンはジャンプの着地にも注目。「後ろ姿はカッコいいって思った」「写真かわいすぎます」「ジャンプの着地面白い」などのコメントが届いていた。



柳は1994年生まれ、大阪府出身。2014年に「うわこい」で映画初出演初主演。同年のNHK連続テレビ小説「マッサン」に、セミヌードポスターのモデル・みどり役で出演して注目を集めた。



（よろず～ニュース編集部）