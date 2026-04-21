◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセン

世代の頂点は諦めていない。サガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）は、栗東・ＣＷコースをゆっくりと周回。全身を使った柔らかい動きで、雰囲気はいい。自ら騎乗し感触を確かめた福永調教師も「少しずつではあるけど、成長を感じます。ちょっとずつ動けるようになってきた」と納得の表情だった。

２３年のセレクトセールでは、当歳セッションで５億２０００万円で購買された。馬主の前田幸治氏が、「最大の開業祝いです」と福永調教師に預託した素質馬。当時、会場で取材をしていたが、熱気はムンムン。盛り上がりがすごく、記者も興奮したのを覚えている。

調教を重ねても動きの質が伴ってこないことから、デビュー予定は遅れた。ようやく迎えた昨年１２月の新馬戦は３着。それでも、上がり３ハロンは最速タイと内容は悪くなかった。距離を２４００メートルに延ばした前走では、向こう正面から長く脚を使って抜け出し初勝利。豊富なスタミナも証明した。

「心肺機能がいいし、距離を延ばして良さが出た。東京の２４００メートルを使いたいと思って」とトレーナー。その高値ばかりがクローズアップされるが、自身も経験を積みながら、しっかりと上昇曲線を描いている。また、舞台適性を感じているからこそ、青葉賞への参戦となったのだろう。

１５日の１週前追い切りでは、新コンビを組む横山武が騎乗。追走して遅れたが、ＣＷコースで６ハロン８１秒８―１１秒７。この馬としてはしっかりと動けていた。「競馬にいっていい馬。相手は強いけど、期待しています」。まずは抽選をクリアする必要があるが、もし勝てば国内セールで取引された馬のなかで、史上最高額の重賞勝ち馬となる。歴史に名を残す走りを期待したい。（山下 優）