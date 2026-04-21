『コナン』リアル脱出ゲーム、最新作が開催決定 「ハイウェイの堕天使」後日譚を描く【開催地・日程一覧】
「リアル脱出ゲーム」を企画制作するSCRAPは、テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』を、7月2日より全国各地をはじめ、台湾など世界各地で開催することを発表した。大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚を描く。
【画像】メロすぎる…！白バイにまたがる千速さんとチケット特典の女神の羽ペン
2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズは、会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナンたちと協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベント。
今作は、完全オリジナルストーリー。参加者は劇場版でも活躍中のコナンや萩原千速たちとともに情報を集め、推理を通して事件の解決を目指していく。事件の舞台は横浜で開催された自動運転バス試乗会。参加者は指令センターに集められた警察官として、試乗会に参加しているコナン、蘭、世良たちの様子を見守る。
しかし試乗中、突如としてバスが蘭を1人乗せたまま暴走し、さらに車内には時限爆弾が仕掛けられていることが発覚。指令センターのシステムもウイルスに乗っ取られ、バスのコントロールは失われてしまう。参加者は指令センターから、現場を奔走するコナンや世良、白バイで追走する萩原千速、そして捜査にあたる横溝重悟らと協力し、蘭の救出を目指す。
また、8月21日〜23日の3日間限定で、「横浜 大さん橋ホール」会場で開催される特別公演では、特別なキャラクターボイスを聴きながら会場に向かう「送迎バス」をはじめ、この会場でしか手に入らない、イベントビジュアルの「限定ショッパー」など、さまざまな特典が付属。会場に向かう道中からイベント終了後まで「名探偵コナン」の世界に浸ることができる。
ここでしか手に入らない限定グッズがセットになった前売限定の「特典付きチケット」も販売。オリジナル箔押しBOXに入ったインクボトル付きの羽ペンと、自宅で楽しめる謎解きキットがセットになった、イベントに参加した思い出にもぴったりのグッズとなっている。
さらに、新一＆コナンの誕生日である5月4日を祝して「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」を開催。5月2日〜6日にチケットを購入すると全員に、会場でオリジナルチケットケースがプレゼントされる。
親子での参加者向けに、子どもと保護者で協力しながら、もっと謎解きを楽しむことができる「ファミリーキット」も用意。同キットは、会場での体験や謎解きのクオリティはそのままに、謎の難易度やボリュームを調整し、漢字にルビが入りテキストが読みやすくなったキットで、より親子で「名探偵コナン」の世界を楽しみながら謎解きに挑戦することができる。さらに、ファミリーキットをプレイした子どもには、特別な感謝状が送られる。
■プレイ形式
所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント
■開催会場、日程
【神奈川（横浜）】大さん橋ホール（特別公演）：8月21日（金）〜8月23日（日）
【東京（新宿）】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：7月2日（木）〜10月25日（日）
【東京（原宿）】リアル脱出ゲーム原宿店：7月9日（木）〜9月6日（日）
【大阪（心斎橋）】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：7月9日（木）〜10月12日（月祝）
【愛知（名古屋）】リアル脱出ゲーム名古屋店：7月9日（木）〜10月25日（日）
【愛知（豊橋）】アイプラザ豊橋 小ホール：9月19日（土）〜9月20日（日）
【北海道（札幌）】アスティホール（札幌）：8月11日（火祝）〜8月22日（土）
【北海道（北見）】北ガス市民ホール 小ホール（旧：北見市民会館）：9月19日（土）〜9月21日（月祝）
【北海道（旭川）】イオンモール旭川駅前 イオンホール：10月30日（金）〜11月1日（日）
【北海道（帯広）】とかちプラザ 大集会室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【北海道（函館）】函館サーモン・まるなまホール 小ホール：8月1日（土）〜8月2日（日）
【青森】新町キューブ グランパレ：10月31日（土）〜11月3日（火祝）
【岩手】岩手県産業会館 大ホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【宮城】イベントホール松栄：8月6日（木）〜8月11日（火祝）
【秋田】秋田拠点センターアルヴェ 2F多目的ホール：12月5日（土）〜12月6日（日）
【茨城】エクセルホール：8月29日（土）〜8月30日（日）
【栃木】マロニエプラザ 小展示場：7月31日（金）〜8月2日（日）
【群馬】イオンモール高崎 2Fイオンホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【埼玉】ソニックシティ 4F国際会議室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【千葉】イオンモール木更津 2Fイオンホール：10月31日（土）〜11月1日（日）
【神奈川（元町・中華街）】リアル脱出ゲーム横浜店：9月3日（木）〜10月25日（日）
【新潟】新潟日報メディアシップ 日報ホール：10月31日（土）〜11月10日（火）
【山梨】イオンモール甲府昭和 イオンホール：8月21日（金）〜8月23日（日）
【長野】長野市芸術館 3Fアクトスペース：9月26日（土）〜9月27日（日）
【静岡（静岡）】クーポール会館 5F 5-A：8月13日（木）〜8月16日（日）
【三重】イオンモール津南 イオンホール：9月26日（土）〜9月27日（日）
【兵庫】神戸市産業振興センター レセプションルーム：10月16日（金）〜10月18日（日）
【鳥取】鳥取県 北条農村環境改善センター：9月4日（金）〜9月6日（日）
【島根】テルサホール：9月12日（土）〜9月13日（日）
【岡山】オルガホール：8月8日（土）〜8月16日（日）
【広島】広島県立広島産業会館 本館2F：9月18日（金）〜9月23日（水祝）
【山口】アスピラート 2F展示ホール：10月17日（土）〜10月18日（日）
【徳島】アスティとくしま 第2特別会議室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【香川】サンメッセ香川 2Fサンメッセホール：10月23日（金）〜10月25日（日）
【愛媛】アイテムえひめ 多目的ルームA：10月9日（金）〜10月12日（月祝）
【高知】高知市文化プラザ かるぽーと 龍馬学園イベントホール：8月21日（金）〜8月23日（日）
【福岡】西鉄ホール：8月7日（金）〜8月16日（日）
【長崎】出島メッセ長崎：12月11日（金）〜12月13日（日）
【熊本】熊本城ホール 3F会議室：11月21日（土）〜11月23日（月祝）
【大分】TOSテレビ大分 3F大ホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【鹿児島】イオンモール鹿児島 2Fイオンホール：9月19日（土）〜9月23日（水祝）
【沖縄】RBCホール：11月20日（金）〜11月23日（月祝）
【台湾】詳細後日発表
※その他の地域でも開催予定。詳細は後日発表される。
【画像】メロすぎる…！白バイにまたがる千速さんとチケット特典の女神の羽ペン
2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズは、会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナンたちと協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベント。
しかし試乗中、突如としてバスが蘭を1人乗せたまま暴走し、さらに車内には時限爆弾が仕掛けられていることが発覚。指令センターのシステムもウイルスに乗っ取られ、バスのコントロールは失われてしまう。参加者は指令センターから、現場を奔走するコナンや世良、白バイで追走する萩原千速、そして捜査にあたる横溝重悟らと協力し、蘭の救出を目指す。
また、8月21日〜23日の3日間限定で、「横浜 大さん橋ホール」会場で開催される特別公演では、特別なキャラクターボイスを聴きながら会場に向かう「送迎バス」をはじめ、この会場でしか手に入らない、イベントビジュアルの「限定ショッパー」など、さまざまな特典が付属。会場に向かう道中からイベント終了後まで「名探偵コナン」の世界に浸ることができる。
ここでしか手に入らない限定グッズがセットになった前売限定の「特典付きチケット」も販売。オリジナル箔押しBOXに入ったインクボトル付きの羽ペンと、自宅で楽しめる謎解きキットがセットになった、イベントに参加した思い出にもぴったりのグッズとなっている。
さらに、新一＆コナンの誕生日である5月4日を祝して「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」を開催。5月2日〜6日にチケットを購入すると全員に、会場でオリジナルチケットケースがプレゼントされる。
親子での参加者向けに、子どもと保護者で協力しながら、もっと謎解きを楽しむことができる「ファミリーキット」も用意。同キットは、会場での体験や謎解きのクオリティはそのままに、謎の難易度やボリュームを調整し、漢字にルビが入りテキストが読みやすくなったキットで、より親子で「名探偵コナン」の世界を楽しみながら謎解きに挑戦することができる。さらに、ファミリーキットをプレイした子どもには、特別な感謝状が送られる。
■プレイ形式
所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント
■開催会場、日程
【神奈川（横浜）】大さん橋ホール（特別公演）：8月21日（金）〜8月23日（日）
【東京（新宿）】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：7月2日（木）〜10月25日（日）
【東京（原宿）】リアル脱出ゲーム原宿店：7月9日（木）〜9月6日（日）
【大阪（心斎橋）】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：7月9日（木）〜10月12日（月祝）
【愛知（名古屋）】リアル脱出ゲーム名古屋店：7月9日（木）〜10月25日（日）
【愛知（豊橋）】アイプラザ豊橋 小ホール：9月19日（土）〜9月20日（日）
【北海道（札幌）】アスティホール（札幌）：8月11日（火祝）〜8月22日（土）
【北海道（北見）】北ガス市民ホール 小ホール（旧：北見市民会館）：9月19日（土）〜9月21日（月祝）
【北海道（旭川）】イオンモール旭川駅前 イオンホール：10月30日（金）〜11月1日（日）
【北海道（帯広）】とかちプラザ 大集会室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【北海道（函館）】函館サーモン・まるなまホール 小ホール：8月1日（土）〜8月2日（日）
【青森】新町キューブ グランパレ：10月31日（土）〜11月3日（火祝）
【岩手】岩手県産業会館 大ホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【宮城】イベントホール松栄：8月6日（木）〜8月11日（火祝）
【秋田】秋田拠点センターアルヴェ 2F多目的ホール：12月5日（土）〜12月6日（日）
【茨城】エクセルホール：8月29日（土）〜8月30日（日）
【栃木】マロニエプラザ 小展示場：7月31日（金）〜8月2日（日）
【群馬】イオンモール高崎 2Fイオンホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【埼玉】ソニックシティ 4F国際会議室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【千葉】イオンモール木更津 2Fイオンホール：10月31日（土）〜11月1日（日）
【神奈川（元町・中華街）】リアル脱出ゲーム横浜店：9月3日（木）〜10月25日（日）
【新潟】新潟日報メディアシップ 日報ホール：10月31日（土）〜11月10日（火）
【山梨】イオンモール甲府昭和 イオンホール：8月21日（金）〜8月23日（日）
【長野】長野市芸術館 3Fアクトスペース：9月26日（土）〜9月27日（日）
【静岡（静岡）】クーポール会館 5F 5-A：8月13日（木）〜8月16日（日）
【三重】イオンモール津南 イオンホール：9月26日（土）〜9月27日（日）
【兵庫】神戸市産業振興センター レセプションルーム：10月16日（金）〜10月18日（日）
【鳥取】鳥取県 北条農村環境改善センター：9月4日（金）〜9月6日（日）
【島根】テルサホール：9月12日（土）〜9月13日（日）
【岡山】オルガホール：8月8日（土）〜8月16日（日）
【広島】広島県立広島産業会館 本館2F：9月18日（金）〜9月23日（水祝）
【山口】アスピラート 2F展示ホール：10月17日（土）〜10月18日（日）
【徳島】アスティとくしま 第2特別会議室：8月28日（金）〜8月30日（日）
【香川】サンメッセ香川 2Fサンメッセホール：10月23日（金）〜10月25日（日）
【愛媛】アイテムえひめ 多目的ルームA：10月9日（金）〜10月12日（月祝）
【高知】高知市文化プラザ かるぽーと 龍馬学園イベントホール：8月21日（金）〜8月23日（日）
【福岡】西鉄ホール：8月7日（金）〜8月16日（日）
【長崎】出島メッセ長崎：12月11日（金）〜12月13日（日）
【熊本】熊本城ホール 3F会議室：11月21日（土）〜11月23日（月祝）
【大分】TOSテレビ大分 3F大ホール：10月10日（土）〜10月12日（月祝）
【鹿児島】イオンモール鹿児島 2Fイオンホール：9月19日（土）〜9月23日（水祝）
【沖縄】RBCホール：11月20日（金）〜11月23日（月祝）
【台湾】詳細後日発表
※その他の地域でも開催予定。詳細は後日発表される。
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