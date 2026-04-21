『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4予告映像が公開 男性たちの情熱がぶつかりあい…ドラマチックな展開を予感
5月1日午後8時からプライム会員向けに独占配信するPrime Videoの人気恋愛リアリティー番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の予告映像が公開された。併せてメインビジュアル、4代目バチェロレッテ・平松里菜と参加男性14人の性格診断やラブタイプ診断も発表された。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向き合う姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる
4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松はこれまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く。
完璧な美貌と知性を兼ね備えたバチェロレッテが自身の心の「壁」を壊したどり着く、信じ合える愛とは。さらに、謎の「ブルーローズ」が波乱を呼ぶ。熱き男たちが火花を散らす予告映像を解禁された。
映像では、「トリリンガルで世界を渡る次世代のスタイルアイコン」と紹介される平松。海外経験で培われた個として強さと等身大のライフスタイルを発信する姿がグローバルで支持される憧れの存在だ。しかし映像内では、「正式にお付き合いした方はいない」「（人との間に）壁があると言われる」と、自身の意外な素顔や葛藤も吐露。「この旅で自分の心を開いて、相手を信頼できるようになりたい」と、真実の愛を見つけるための切実な願いを語っている。
スタジオMCとして旅を見守る今田耕司は、男性参加者たちを翻弄する平松の魅力に「最高ですよ！」と興奮を隠せず、指原莉乃は思わず涙を流しながら「スタジオで泣いたのたぶん初！」と、今シーズンのドラマチックな展開に太鼓判を押している。
また、平松の心を射止めようと奮闘する男性参加者たちの熱い姿も収められている。豪華な打ち上げ花火やタイの美しいロケーションを舞台に、「もう好きになっています」「リナちゃんのことをずっと考えている」「リナの気持ちが一番欲しい」「絶対に負けたくない」「最後の日までリナと一緒にいたい」と情熱をぶつけ合う男性陣。さらに、これまでのシリーズにはない「ブルーローズ」が登場する場面もあり、驚きと困惑、そして歓喜が入り混じる、激動の新シーズンの幕開けを予感させる。
さらに、最後には平松の「帰らないで」「なんなんだろうこの感情は」と、世界をかける自立した女性が、人生で初めての本気の恋に揺れ動く。その覚悟と純粋さが、今シーズンの大きな見どころとなりそうだ。
併せて解禁されたメインビジュアルでは、降り注ぐ真っ赤なバラに囲まれ、一輪のローズを手に凛とした表情を浮かべる平松の姿が映し出されている。その瞳には、多くの男性参加者の中から運命の一人を選び抜こうとする、強くしなやかな決意が宿っている。ほほ笑みの国・タイを舞台に、彼女が自身の心の「壁」を壊し、最後にローズを差し出すのは一体誰なのか。「シリーズ最大級に情熱的な旅」の幕開けに期待が高まる。
さらに、きょう21日よりPrime Video 公式 Xとインスタグラムでは、平松と男性参加者14人の性格診断やラブタイプ診断を公開する特別投稿を配信。番組配信前にバチェロレッテの恋愛傾向を予想したり、最後のローズを手にする男性を推理したりするなど、楽しむことができる。
【動画】情熱的な密着シーンも…『バチェロレッテ』シーズン4予告
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向き合う姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる
完璧な美貌と知性を兼ね備えたバチェロレッテが自身の心の「壁」を壊したどり着く、信じ合える愛とは。さらに、謎の「ブルーローズ」が波乱を呼ぶ。熱き男たちが火花を散らす予告映像を解禁された。
映像では、「トリリンガルで世界を渡る次世代のスタイルアイコン」と紹介される平松。海外経験で培われた個として強さと等身大のライフスタイルを発信する姿がグローバルで支持される憧れの存在だ。しかし映像内では、「正式にお付き合いした方はいない」「（人との間に）壁があると言われる」と、自身の意外な素顔や葛藤も吐露。「この旅で自分の心を開いて、相手を信頼できるようになりたい」と、真実の愛を見つけるための切実な願いを語っている。
スタジオMCとして旅を見守る今田耕司は、男性参加者たちを翻弄する平松の魅力に「最高ですよ！」と興奮を隠せず、指原莉乃は思わず涙を流しながら「スタジオで泣いたのたぶん初！」と、今シーズンのドラマチックな展開に太鼓判を押している。
また、平松の心を射止めようと奮闘する男性参加者たちの熱い姿も収められている。豪華な打ち上げ花火やタイの美しいロケーションを舞台に、「もう好きになっています」「リナちゃんのことをずっと考えている」「リナの気持ちが一番欲しい」「絶対に負けたくない」「最後の日までリナと一緒にいたい」と情熱をぶつけ合う男性陣。さらに、これまでのシリーズにはない「ブルーローズ」が登場する場面もあり、驚きと困惑、そして歓喜が入り混じる、激動の新シーズンの幕開けを予感させる。
さらに、最後には平松の「帰らないで」「なんなんだろうこの感情は」と、世界をかける自立した女性が、人生で初めての本気の恋に揺れ動く。その覚悟と純粋さが、今シーズンの大きな見どころとなりそうだ。
併せて解禁されたメインビジュアルでは、降り注ぐ真っ赤なバラに囲まれ、一輪のローズを手に凛とした表情を浮かべる平松の姿が映し出されている。その瞳には、多くの男性参加者の中から運命の一人を選び抜こうとする、強くしなやかな決意が宿っている。ほほ笑みの国・タイを舞台に、彼女が自身の心の「壁」を壊し、最後にローズを差し出すのは一体誰なのか。「シリーズ最大級に情熱的な旅」の幕開けに期待が高まる。
さらに、きょう21日よりPrime Video 公式 Xとインスタグラムでは、平松と男性参加者14人の性格診断やラブタイプ診断を公開する特別投稿を配信。番組配信前にバチェロレッテの恋愛傾向を予想したり、最後のローズを手にする男性を推理したりするなど、楽しむことができる。