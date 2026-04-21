飲食店ピンチ？「特定技能1号」上限超えで外国人受け入れ停止に　人材確保に悩む外食業側は上限引き上げ求める

映像に映るのは、アツアツの鉄板皿にのせられた焼きたてでジューシーなビフテキに目玉焼きハンバーグです。

訪れた人が「とってもおいしいです。かぶりつきたくなる味」「290円でパッとステーキ食べられるのはいい」と絶賛するのは、格安で肉料理が楽しめる神奈川・横浜市の飲食店「ビーフキッチンスタンド」横浜アソビル店です。

キッチンやホールには、外国人スタッフの姿がありました。

この店では、一定の専門性・技能を持つ外国人労働者に認められる在留資格「特定技能1号」を取得した外国人スタッフが働いています。

政府は、この特定技能1号の外食業での受け入れについて、5月にも上限の5万人を超える見込みであるため、4月13日から新たな受け入れを停止しました。

その影響について、外国人スタッフを雇う店側のビーフキッチンスタンド・東岡俊樹統括店長は、「日本として必要な措置の1つだとは感じる部分もあるんですけど、今後、新規採用が難しいとなると、会社としても出店であったりとか、少なからず影響がでるのかな」と話します。

この店で働くインドネシア人のチャトゥルさんは、インドネシアの日本語学校に通い、特定技能1号を取得しました。

しかし、今後の受け入れ停止については、「インドネシアの日本語学校で勉強している後輩がたくさんいるけど、日本に来られなくなるので本当に残念」と語ります。

チャトゥルさんが通っていたインドネシアの日本語学校を運営しているのは、外国人紹介事業を行う「LivCo」。

LivCo・佐々翔太郎代表取締役：

そこでは日本語だけじゃなくて、時間を守る、挨拶をするだったり、働く上で必要な基本的スキルを身につけてもらう。

佐々代表は今後、特定技能1号の取得を目指す生徒に対し、介護や宿泊など外食業以外への就業先切り替えに納得してもらうしかないとしています。

ファミリーレストラン大手「すかいらーくホールディングス」は、32人の留学生アルバイトが「卒業後も働き続けたい」として、6月の特定技能試験を受ける予定でした。

しかし、今回の受け入れ停止により受験できなくなったといいます。

こうした人材が活躍できる環境を作るためにも、特定技能1号の外食業での受け入れ人数について、早期の上限引き上げを求めています。