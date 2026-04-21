２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８６円１３銭（０・１８％）安の４万８３７４円６６銭だった。

２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１５銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５２４円２８銭（０・８９％）高の５万９３４９円１７銭だった。日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄を中心に上昇したことで、読売３３３と異なる値動きとなった。

米国・イランを巡る２週間の停戦期限が米東部時間２２日夜（日本時間２３日午前）に迫る中、当面の利益を確定する売りが広がり、東証プライム銘柄の６割以上が値下がりした。一方、ＡＩや半導体関連銘柄には買いが入った。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、神戸物産の６・７２％が最大だった。カプコン（５・３７％）、エムスリー（４・１０％）と続いた。

上昇率は、電子部品大手「イビデン」（１０・２９％）、ソフトバンクグループ（８・５３％）、キオクシアホールディングス（７・３１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、６・６４ポイント（０・１８％）低い３７７０・３８。