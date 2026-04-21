安蘭けいが、芸能生活35周年を記念したスペシャルライブ『安蘭けい 35th Live “Cherished Moments”』を9月よりビルボードライブ横浜、大阪にて開催する。

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本公演は、安蘭が歩んできた道のりを彩った楽曲やエピソードを織り込みながら、舞台やミュージカルで生まれた“Cherished Moments=かけがえのない瞬間”を分かち合うステージとなる。また、本ステージ限りの一曲も披露されるとのことだ。

＜安蘭けい コメント＞

初舞台から、気がつけば35年が経ちました。たくさんの作品と出会い、その中で巡り合えた役の一つひとつが、今の私を作ってくれたと思っています。「ベテラン」と言われる年月になりましたが、これからも初心を大切に歩んでいきたいです。皆様と一緒に少しだけこれまでを振り返りながら、また次の一歩へ進んでいけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）