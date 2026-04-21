ロバーツ監督の「ササキは効率的だった」発言に疑問符…米メディアが痛烈皮肉「それでも5回を投げ切れない」
米メディアは、佐々木の「アームアングルの変化」を課題に挙げた(C)Getty Images
今季4度目の登板も、満足な結果を残せなかった。
ドジャースの佐々木朗希は、現地時間4月19日、敵地でのロッキーズ戦に先発し、4回2/3で被安打7、四球2、3失点という内容に終わった。
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この試合、佐々木は3回までロッキーズ打線をヒット2本、無失点に抑えていたが、4、5回で3失点。この2イニングは、計5安打（本塁打1本を含む）、3四死球と安定感を欠いた。
立ち上がりこそ良かったものの、最後は5イニングを投げ切れずランナーを残したまま降板。またも白星を掴めなかった佐々木の投球内容には、試合後、さまざまな評価が下されている。
米メディア『The Sporting News』では、このゲームを終えた後での、デーブ・ロバーツ監督のコメントを掲載。指揮官は、「彼（佐々木）はより効率的だったと思う。必要な場面でゴロを打たせ、簡単にフライアウトも取れていた」と語っている他、5回途中で交代させた理由として、相手打者との相性を考慮したと明かしながら、「ただ、全体としては以前より良かった内容だった」と話している。
一方で、ロバーツ監督のコメントを伝える同メディアは、「前回までと似たような投球内容だった」と綴っており、さらに、「“効率的な”投球だったにもかかわらず、ササキは5イニングを投げ切れず、78球(43ストライク)で7安打2四球3自責点を許した」と指摘。続けて、「また、フォーシームも効果的とは言えず、同球種に対して相手打者は21打数で打率.381、長打率.714を記録し、2本塁打を浴びている」と説明している。
フォーシームが打ち込まれている原因の1つとして同メディアは、「アームアングルの変化」を挙げ、「2025年は45度だったのに対し、今季は50度へと上昇している」などと分析。その上で、修正すべき課題として、「ブルペンでは、ボールの上部をしっかりと捉えるフォームを意識していくことが、復調への鍵となりそうだ」と見通している。
佐々木は登板を重ねる中で、波に乗り切れない状況が続く。首脳陣の期待に応えるためにも、目に見える結果はもちろん、周囲を納得させるパフォーマンスを残さなければならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]