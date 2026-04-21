神奈川県横浜市のマンションで帰宅した女性に殴るなどの暴行を加え財布などを奪ったとして、40代の男ら2人が逮捕されことがわかりました。

捜査関係者によりますと、強盗致傷などの疑いで逮捕されたのは、村上賢容疑者（45）と梶幸男容疑者（41）の2人です。

2人は今月1日の午後8時半ごろ、横浜市神奈川区のマンションの一室で、帰宅した住人の女性（28）に顔を殴るなどの暴行を加えケガをさせたうえで、財布などの所持品を奪った疑いがもたれています。

女性は当時、一人暮らしで、村上容疑者ら2人は女性の部屋にベランダから侵入したとみられるということです。

また2人は当時、刃物のようなものを持っていて、女性に拳で暴行を加えたのち所持品を奪って逃走していました。

その後の防犯カメラなどの捜査から2人の関与が浮上したということです。

神奈川県警は今月7日に2人の逮捕状を取り、指名手配して行方を追っていましたが、村上容疑者は今月14日に都内で、梶容疑者はきょう午後に警視庁の協力のもと都内で身柄が確保されたということです。

調べに対し、2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

2人は、この事件の前にも神奈川県内で複数の窃盗事件などに関与した疑いもあるということで、警察が関連を調べています。

関係者などによりますと、村上容疑者は強姦致傷などの罪で、梶容疑者は強盗強姦などの罪で、いずれも懲役19年の実刑判決を受けて服役していましたが、2人はことし、刑務所から仮出所したばかりだったということです。