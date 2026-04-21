令和の現役高校生に聞いた！ 「〇〇ぴー」と言って思いつくものランキング　圧倒的１位は日本を代表する「〇〇ぴー」

マーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役高校生（男女）に「“〇〇ぴー”と言って思いつくものはなんですか？」というアンケート調査を実施。その結果の一部をランキングで紹介した。

圧倒的な１位には、日本を代表するおつまみ「柿ピー」（５９．７％）が選ばれた。約６割の高校生が、「〇〇ぴー」と聞いて真っ先に「柿ピー」を連想するという意外なランキングになったようだ。その理由は「お父さんがよく食べるから」「目の前にあった」など、とにかく日常に近い理由がずらり。“今そこにある”“家でよく見る”“親が食べている”といった、かなり生活感のある回答が目立つ結果となった。また、「美味しいから」「すきでよく食べます！」と、シンプルに“好きだから”という理由で答える高校生も多かった。他にも、「小さい頃から呼んでいたから」「親が言っていたから」といった声もあり、単なるお菓子というより、家庭の記憶と結びついた存在にもなっているようだ。

続いて、第２位は「タコピー」（６．８％）。人気漫画『タコピーの原罪』の主人公で、ハッピーを広めるために地球にやってきたタコ型宇宙人がランクインした。その理由も、「タコピーの原罪を読んだから」「アニメ最近見た」「タコピーの原罪がすきだから」「ｔｉｋｔｏｋでながれてくるから」といった、作品を実際に読んだ、見たという声に加えて、ＴｉｋＴｏｋ経由で知っている高校生も目立つ結果となった。“見たから好き”だけでなく“流れてくるから頭に残る”という今っぽい広がり方が影響しているのかもしれない。

第３位にランクインしたのは「山Ｐ」（３．７％）。今回の設問のきっかけになった“元祖〇〇ぴー”とも言える存在だが、高校生からは、「やまぴーが印象にとても強く残っているから」「やまぴーしか思いつかない！他は考えても思いつけなかった」と、強烈に「山Ｐ」というワードが頭によぎる高校生がいた一方で、「やまぴーについてよく知らない」「やまぴー…あまり分からない」「わからないです」という声も。「山Ｐ＝国民的〇〇ぴー」という感覚は、令和の高校生の間ではそこまで共通ではなくなっているようだ。また、性別や興味によって知名度の差がかなりありそうで、“伝説のニックネーム”ではあるものの、もはや全員に通じる時代ではなくなったのかもしれない。

第４位以降の結果は以下の通り。

第４位：「チャッピー」（２．５％）

第５位：「とげビー」（２．２％）

第６位：「しょっぴー」（１．８％）

第７位：「ゆいＰ」（１．５％）