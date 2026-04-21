お出かけ先で楽しめる、オムライス･てりたまハンバーグのおむすび&おむすびセットを新発売!【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、最大12連休となるGWに合わせ、4月21日から順次、おむすび全3品を販売する。

【おむすび3品の画像はこちら】

◆オムライスおむすび 海老トマトクリームソース

価格:228円(税込246.24円)

発売日:4月21日〜順次

販売エリア:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県

※沖縄県は4月28日〜順次発売

オムレツは専用の鉄板で1枚ずつ焼き上げ、ふんわりとした食感を実現している。海老トマトクリームソースを合わせることで、家庭で作るオムライスとは異なる味わいをめざした。

◆てりたまハンバーグおむすび

価格:238円(税込257.04円)

発売日:4月21日〜順次

販売エリア:北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄県

※近畿エリアは4月28日〜順次発売

ハンバーグは鉄板焼きで香ばしくジューシーに仕上げた。ボリューム感が際立つ仕立てで、食べ応えを求める人のニーズに応えた。

◆お出かけおむすびセット6個入り

価格:328円(税込354.24円)

発売日:4月28日〜順次

販売エリア:東北、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県

「家族や友人とシェアしやすい」ことを第一に考えた、ひと口サイズの詰め合わせ。春らしい食材の「たけのこご飯」と、定番の「鮭わかめご飯」「海苔たまごおかかご飯」の計3種を各2個ずつ入れた。