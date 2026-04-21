女優の新山はるのさん（32）が21日、自身のInstagramを更新。俳優の祁答院（けどういん）雄貴さん（38）と結婚したことを発表しました。



【写真】「素敵すぎる」「最高の夫婦」新山はるのさん、結婚報告ショット

投稿では、和装姿で寄り添うツーショット写真とともに「We got married」と英語で書き出し、「お世話になっております皆様へ。この度、入籍いたしました」と報告しました。「お互いに支え合いながら、仕事にも一層精進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と2人のこれからへの思いを明かしました。



桜の花びらが舞い散る中、鮮やかなオレンジ色の打掛をまとった新山さんと紋付き袴姿の祁答院さんが額を寄せ合う姿や、2人で一緒に刀を構え『SHOGUN 将軍』のワンシーンを思わせるようなカットを披露しています。



Instagramでは、「良いねー、素敵すぎる」「ご結婚おめでとうございます」「めっちゃ綺麗」「着物姿もパーフェクト」「最高の夫婦ですね〜末永くね〜」と2人の門出を祝福する多くのコメントが寄せられました。



新山はるのさんは、1993年7月18日生まれ、大阪府出身。テレビや映画、舞台など多数の作品で活躍し、2024年エミー賞を18部門受賞したディズニープラス配信の時代劇ドラマシリーズ『SHOGUN将軍』には、夫の祁答院雄貴さんとともに出演。現在はバンクーバーを拠点に活動しています。