『ハリポタ』新商品は“ハニーデュークス”がモチーフ！ 「キャンディ型ポシェット」など全5種展開
映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ」は、4月24日（金）から、作中に登場するお菓子店“ハニーデュークス”をモチーフにした新商品を、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。
【写真】涼しげな“フリシャカポーチ”も！ 新商品のラインナップ
■色彩豊かでポップなアイテムたち
今回登場するのは、『ハリー・ポッター』でホグワーツ魔法魔術学校の生徒に人気の、ホグズミード村に店を構えるお菓子屋さんハニーデュークスの世界観を表現した、ピンクとミントグリーンの配色を施した全5種のアイテム。
ラインナップには、ギンガムチェックとリボンが目を引く「キャンディ型ポシェット」や、ハニーデュークスで販売されている定番お菓子のモチーフを詰め込んだクリア仕様の「フリシャカポーチ」が並ぶ。
また、“バーティー・ボッツの百味ビーンズ”のパッケージデザインを落とし込んだ「ネックレスセット」や「ピアスセット」、「ブレスレット」も用意。色彩豊かでポップなアイテムが勢ぞろいしている。
【写真】涼しげな“フリシャカポーチ”も！ 新商品のラインナップ
■色彩豊かでポップなアイテムたち
今回登場するのは、『ハリー・ポッター』でホグワーツ魔法魔術学校の生徒に人気の、ホグズミード村に店を構えるお菓子屋さんハニーデュークスの世界観を表現した、ピンクとミントグリーンの配色を施した全5種のアイテム。
また、“バーティー・ボッツの百味ビーンズ”のパッケージデザインを落とし込んだ「ネックレスセット」や「ピアスセット」、「ブレスレット」も用意。色彩豊かでポップなアイテムが勢ぞろいしている。