TDR、3種の夏期限定パスポート発売決定！ 平日・休日かかわらず15時＆17時から入園可能に
東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーは、7月1日（水）から9月14日（月）までの夏期入園日を対象に、3種類の特別なパークチケットを販売。ゆっくり午後からパークを楽しんだり、暑さが和らぐ夕方から入園して夜のショーを中心に楽しみたい、といった夏の過ごし方にぴったりなパスポートが登場する。
【写真】ミセスコラボも継続！ 夏の東京ディズニーリゾート詳細一覧
■思い思いの夏を楽しもう
今回登場するのは「アフター3サマーパスポート」「アフター5 サマーパスポート」と、「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の3種類の夏期限定パスポート。
平日・休日かかわらず「アフター3サマーパスポート」は15時00分から、「アフター5サマーパスポート」は17時00分から、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに入園できる。それぞれのチケット料金は以下の通り。
・「アフター3サマーパスポート」
大人：6500円〜
中人：5300円〜
小人：3800円〜
※入園日によって料金は異なる
・「アフター5サマーパスポート」
大中小共通：4500円〜
※入園日によって料金は異なる
※小人区分を購入の場合、「アフター3サマーパスポート」の方が、お得に楽しめる。
なお、現在販売している「アーリーイブニングパスポート」は期間中「アフター3サマーパスポート」に名称変更され、「ウィークナイトパスポート」は「アフター5サマーパスポート」に名称変更される。
「アフター3サマーパスポート」「アフター5サマーパスポート」の販売期間は、5月1日（金）から9月14日（月）までで、入園対象日は7月1日（水）から9月14日（月）まで。
上記2つのパスポートは、有効期限内であっても入園日を9月15日以降に変更することはできず、有効期限内に変更できなくなった当該パスポートの取り扱いについては、6月下旬頃に東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトで発表される。
一方「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、夏の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのどちらも1日で体験したい人におすすめのパスポート。
朝からどちらか1つのパークを楽しんだ後、11時00分以降は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを自由に行き来できる。移動後はどちらのパークでも「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」などが利用でき、限られた時間を最大限に有効活用できる。チケット料金は以下の通り。
大人：1万3700円〜
中人：1万1200円〜
小人： 8100円〜
※入園日によって料金は異なる。
「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売期間は、5月1日（金）から9月14日（月）までで、入園対象日は7月1日（水）から9月14日（月）まで。
期間中は、2つのパークで、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。クールでハッピーな夏限定のプログラムが盛りだくさんだ（価格はいずれも税込）。
【写真】ミセスコラボも継続！ 夏の東京ディズニーリゾート詳細一覧
■思い思いの夏を楽しもう
今回登場するのは「アフター3サマーパスポート」「アフター5 サマーパスポート」と、「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の3種類の夏期限定パスポート。
・「アフター3サマーパスポート」
大人：6500円〜
中人：5300円〜
小人：3800円〜
※入園日によって料金は異なる
・「アフター5サマーパスポート」
大中小共通：4500円〜
※入園日によって料金は異なる
※小人区分を購入の場合、「アフター3サマーパスポート」の方が、お得に楽しめる。
なお、現在販売している「アーリーイブニングパスポート」は期間中「アフター3サマーパスポート」に名称変更され、「ウィークナイトパスポート」は「アフター5サマーパスポート」に名称変更される。
「アフター3サマーパスポート」「アフター5サマーパスポート」の販売期間は、5月1日（金）から9月14日（月）までで、入園対象日は7月1日（水）から9月14日（月）まで。
上記2つのパスポートは、有効期限内であっても入園日を9月15日以降に変更することはできず、有効期限内に変更できなくなった当該パスポートの取り扱いについては、6月下旬頃に東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイトで発表される。
一方「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、夏の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのどちらも1日で体験したい人におすすめのパスポート。
朝からどちらか1つのパークを楽しんだ後、11時00分以降は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを自由に行き来できる。移動後はどちらのパークでも「ディズニー・プレミアアクセス」や「ディズニー・モバイルオーダー」などが利用でき、限られた時間を最大限に有効活用できる。チケット料金は以下の通り。
大人：1万3700円〜
中人：1万1200円〜
小人： 8100円〜
※入園日によって料金は異なる。
「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」の販売期間は、5月1日（金）から9月14日（月）までで、入園対象日は7月1日（水）から9月14日（月）まで。
期間中は、2つのパークで、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。クールでハッピーな夏限定のプログラムが盛りだくさんだ（価格はいずれも税込）。