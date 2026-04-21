ミセス×TDRコラボ、今年の夏も開催決定！ 今年は特別なグッズ＆ドリンクが新登場
東京ディズニーリゾートは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間限定で、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。昨年初めて行われ話題になったMrs. GREEN APPLEとのコラボレーションも継続して行われる。
【写真】ゲストびっくり！ ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子
■ミセスコラボがパワーアップ！
2年目となる今年の「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場。
東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」と、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Mrs.GREEN APPLEが担当する本イベントのテーマソング「CarryingHappiness （Tokyo Disney Resort Version）」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができる。
「ベイマックスのハッピーライド」は、通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、今年も期間限定で「CarryingHappiness （Tokyo Disney Resort Version）」が加わる予定で、19時00分以降は期間限定の楽曲のみが流れる仕様だ。
さらに今年はMrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場予定。
Mrs. GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズは、7月1日（水）から販売予定で、音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズが登場するという。
さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトも新発売。アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がることができる。
加えて今年は新たに Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売予定だ。
【写真】ゲストびっくり！ ミセスが東京ディズニーランドにサプライズで登場した時の様子
■ミセスコラボがパワーアップ！
2年目となる今年の「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに、夏限定の特別バージョンが登場。
「ベイマックスのハッピーライド」は、通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、今年も期間限定で「CarryingHappiness （Tokyo Disney Resort Version）」が加わる予定で、19時00分以降は期間限定の楽曲のみが流れる仕様だ。
さらに今年はMrs. GREEN APPLEとコラボレーションしたグッズやメニューも新しく登場予定。
Mrs. GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズは、7月1日（水）から販売予定で、音楽を楽しんでいる様子のベイマックスとMrs. GREEN APPLEのロゴがデザインされたグッズが登場するという。
さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して光るペンライトも新発売。アトラクションの周りで光の変化と一体感を感じながら、盛り上がることができる。
加えて今年は新たに Mrs. GREEN APPLEとコラボレーションした特別なドリンクも販売予定だ。