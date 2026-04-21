プロ野球のファーム・リーグは21日、東、中地区と交流戦でナイターを含めて計5試合が行われた。

東地区の楽天はロッテ戦で16安打を放って13―0で大勝。育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が4回に3号3ラン。陽柏翔が3安打3打点、ゴンザレスが3安打2打点。先発・前田健は5回2安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。ロッテ先発の育成選手・中村亮は4回15安打13失点（自責11）で1敗目（1セーブ）。打線は3安打に終わった。

日本ハムはヤクルト戦（戸田）に6―4。梅林が初回に先制の1号2ラン、5回に2号ソロを2発3打点をマークした。山口が初回に1号ソロ、カストロが9回に決勝の1号2ランなど2安打。先発・古林睿煬は2回2/3を4安打5奪三振2失点で、5番手・堀が1回2安打1失点で2勝目（1敗）。ヤクルトはモイセエフが初回の2号2ランなど2安打、ドラフト6位・石井（NTT東日本）が8回の1号ソロなど2安打。先発・石原は4回5安打3失点。

中地区の中日はハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に3―0で完封勝利。先発・松葉が5回1安打無失点の好投で1勝目を挙げた。育成選手の日渡が4回に1号3ラン。ハヤテ先発・佐藤宏は7回4安打7奪三振3失点でリーグワーストの4敗目。広沢が2安打を放った。

巨人―西武戦（ジャイアンツタウン）は両チーム合わせて6本塁打が飛び出す乱打戦で西武が6―4で勝利。中村剛が2回の2号ソロなど2打点、仲三が8回の3号2ランなど3安打2打点、村田が8回に2号ソロ。先発・上田は5回2/3を8安打3失点で、2番手の育成選手・高橋礼が1回1/3を1安打無失点で2敗目。巨人は石塚が初回に3号2ラン、丸が5回に1号ソロ、三塚が8回の2号ソロなど2安打。先発の育成選手・園田は9回9安打6失点の完投で2敗目（1勝）。