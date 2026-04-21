開幕まで半年。アジア・アジアパラ競技大会のメイン会場を、500人のランナーが走りPRしました。

【写真を見る】アジア大会のメイン会場 瑞穂公園陸上競技場を抽選で選ばれた500人が駆け抜ける! ｢地域に根差したスタジアムとしての役割を｣

ことし9月に開幕する、アジア・アジアパラ競技大会。メイン会場となる、名古屋市瑞穂公園陸上競技場の完成式典が18日に行われ、名古屋市の広沢市長らが完成を祝いました。



（名古屋市 広沢一郎市長）

「競技の種別を超えて、多くの感動が生まれる。地域に根差したスタジアムとしての役割を果たしていくことを願う」

1万1000人超の応募から選ばれた500人 トラックを走る！

式典後は、アジア大会のPRイベント。1万1000人を超える応募者から選ばれた500人が、完成したばかりのトラックを笑顔で走り抜けました。



（参加したランナー）

「楽しかった」

「こういう機会がないので、すごく楽しめて良かった」

「（記念メダル）嬉しいね」「重い」

「気持ち良かった」「結構長いと思った」

公式アンバサダー 大久保佳代子さんも登場

公式アンバサダーを務める、タレントの大久保佳代子さんも会場を盛り上げました。



（大久保佳代子さん）

「（アジア大会が）やっと始まる感じ。皆で盛り上げていきましょう」



瑞穂公園陸上競技場では、開会式や陸上競技が行われる予定です。