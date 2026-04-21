通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．７％前後、４月日銀会合は据え置き観測
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．７％前後、４月日銀会合は据え置き観測
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.68 5.70 6.06 6.68
1MO 7.62 5.89 6.01 6.99
3MO 8.06 5.86 6.61 6.93
6MO 8.59 6.08 7.30 7.27
9MO 8.83 6.29 7.67 7.51
1YR 8.98 6.50 7.91 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.68 9.09 6.72
1MO 7.21 9.51 6.86
3MO 7.66 9.36 7.00
6MO 8.31 9.54 7.31
9MO 8.69 9.63 7.50
1YR 8.87 9.69 7.66
東京時間16:34現在 参考値
ドル円1週間は7.68％での推移。1カ月の7.62％と大差ない水準に落ち着いている。複数の報道機関から4月日銀会合で利上げ見送りの公算大と報じられており、追加的なヘッジ需要は喚起されていない。本日は日銀決定会合の結果発表が予定される4月28日の1週間応答日となっている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.68 5.70 6.06 6.68
1MO 7.62 5.89 6.01 6.99
3MO 8.06 5.86 6.61 6.93
6MO 8.59 6.08 7.30 7.27
9MO 8.83 6.29 7.67 7.51
1YR 8.98 6.50 7.91 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.68 9.09 6.72
1MO 7.21 9.51 6.86
3MO 7.66 9.36 7.00
6MO 8.31 9.54 7.31
9MO 8.69 9.63 7.50
1YR 8.87 9.69 7.66
東京時間16:34現在 参考値
ドル円1週間は7.68％での推移。1カ月の7.62％と大差ない水準に落ち着いている。複数の報道機関から4月日銀会合で利上げ見送りの公算大と報じられており、追加的なヘッジ需要は喚起されていない。本日は日銀決定会合の結果発表が予定される4月28日の1週間応答日となっている。