短時間・単発で働くスキマバイトの仲介アプリ「タイミー」で、仕事を一方的に直前でキャンセルされたとして、利用者9人が運営会社を集団提訴しました。

原告の男性「一番泣きそうになるのは、やっぱり当日のキャンセルですね。入ってくるお金を例えば公共料金にあてようとか、予定を組んでマッチングしてるわけですから、キャンセルされるとあてがなくなっちゃうんで支払えない」

訴状によりますと、「タイミー」を利用する男女9人は、2021年以降、アプリを通じて求人に応募しマッチングが成立した仕事を、一方的な理由で直前にキャンセルされた際、賃金が支払われなかったということです。

9人は「マッチング成立の時点で労働契約が成立する」と主張。「違法なキャンセルをそのまま受け入れ、防止する措置を一切講じていない」として、タイミーに未払い賃金などおよそ312万円の支払いを求め、21日、東京地裁に提訴しました。

弁護士によりますと、直前キャンセルについて仲介業者の責任を問う裁判は初めてだということです。

タイミーは去年9月、企業側の都合でのキャンセルは原則休業手当の支払いが必要と規約を見直していて、「訴状が届いたら内容を確認し対応を検討する」としています。