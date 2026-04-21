元筋肉アイドル・元プロレスラーでタレントの才木玲佳さんが、自身のインスタグラムを更新。第一子を出産したことを発表しました。

【写真を見る】【 元筋肉アイドル・才木玲佳 】第一子出産を発表 子宮破裂のリスク乗り越え「母子ともに命の危険があると聞いていた」

才木さんは「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。産着を着た赤ちゃんの小さな手が、才木さんの小指をぎゅっと力強く握りしめる、幸せいっぱいの写真を投稿しました。



続けて、「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と、ハイリスクな出産であったことを明かしました。



「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました」と、妊娠時の不安だった思いを回顧。



「結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。

産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです」と、出産を無事に終えた喜びを述べました。



続けて、「今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています」と投稿。慌ただしいながらも幸せ溢れる子育てが順調にスタートしていることを伺わせました。



才木さんは、2014年にプロレス団体のオフィシャルサポーターとしてアイドルデビュー。

筋トレが趣味で、グループでも「筋肉担当」を自称していました。2015年に格闘家としてデビュー。様々な機会で筋肉美を披露して活動。2018年にはアイドル活動を卒業し、一旦プロレスに専念すると発表しました。2019年に試合中に負傷してからはプロレスを休業して芸能活動に比重を置き、2023年にプロレスと筋肉の両方を卒業。イメージに縛られず俳優業に挑戦したいと語っていました。

そして、2024年11月、一般男性との結婚を公表、去年12月に第一子の妊娠を公表していました。



【担当：芸能情報ステーション】