◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-中日(21日、長野)

巨人のスタメンが発表されました。

前のカードは首位ヤクルトに1勝2敗で負け越し、現在2連敗中で3位の巨人。この日は野手を直近の試合から3人入れ替え、大城卓三選手が「5番・キャッチャー」、小濱佑斗選手が「6番・ショート」、平山功太選手が「7番・ライト」に入りました。ドラフト5位ルーキーの小濱選手はプロ初スタメン初出場です。

泉口友汰選手は開幕からここまで全試合に出場してきましたが、試合前の打撃練習中に打球が顔面に当たり、脳しんとう特例で登録抹消となっています。

先発マウンドに上がるのは則本昂大投手。今季は2試合に投げ0勝1敗、防御率1.38です。直近14日の阪神戦では6回無失点と好投するも、降板後にリリーフ陣が逆転を許し勝ち星が付きませんでした。この日、移籍後初勝利を目指します。

▽対する中日スタメン1(中)大島洋平2(捕)石伊雄太3(一)ボスラー4(左)細川成也5(三)高橋周平6(右)鵜飼航丞7(遊)村松開人8(二)田中幹也9(投)金丸夢斗