元プロビーチバレーボール選手で“ビーチの妖精”ことタレントの浅尾美和（４０）が２１日、自身のインスタグラムを更新。「４月２日は結婚記念日でした♪一年に一度の二人っきりディナーです」などと記し、記念日を報告した。

「家では絶対作れないような料理が出てくるところがいいので、おしゃれなレストランへ」とフレンチを堪能。お店が出してくれた結婚祝いのケーキの写真を投稿した。

「結婚１０年！！の時にも言いましたが…この１３年間『もう実家に帰る！！』的なことは全くなかったですし、値上がりしたＤＡＺＮも契約し続けてくれていますし、朝からめんつゆとコーヒーを間違えてかけた冷奴を出しても笑ってくれる、本当に心の広いお方です♪」と夫への感謝もつづった浅尾。フォロワーからは「結婚記念日おめでとうございます」と祝福に加え「素敵すぎるエピソード」「いつもありがとうの理由笑いました」「ええんちゃいます のろけも沢山出るくらい仲良しで」などとコメントが寄せられた。

浅尾は２０１２年に現役を引退し１３年に一般男性と結婚。現在は岐阜県在住で、２児の母として仕事と育児を両立しながら活動している。