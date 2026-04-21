[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇137銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
4月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは268銘柄。東証終値比で上昇は137銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6217> 津田駒 1774 +399（ +29.0%）
2位 <6522> アスタリスク 1614 +278（ +20.8%）
3位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 487 +59（ +13.8%）
4位 <2195> アミタＨＤ 610 +64（ +11.7%）
5位 <8783> ａｂｃ 243 +25（ +11.5%）
6位 <7859> アルメディオ 390 +35（ +9.9%）
7位 <402A> アクセルＨＤ 772 +68（ +9.7%）
8位 <5699> イボキン 2317 +185（ +8.7%）
9位 <9160> オンザページ 336.5 +25.5（ +8.2%）
10位 <3091> ブロンコＢ 4630 +290（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3103> ユニチカ 2783 -262（ -8.6%）
2位 <2437> シンワワイズ 427 -30（ -6.6%）
3位 <8166> タカキュー 74.9 -3.1（ -4.0%）
4位 <6276> シリウスＶ 298 -12（ -3.9%）
5位 <2962> テクニスコ 987 -27（ -2.7%）
6位 <3444> 菊池製作 1323 -32（ -2.4%）
7位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 164.1 -3.9（ -2.3%）
8位 <3557> Ｕ＆Ｃ 602 -14（ -2.3%）
9位 <4651> サニックスＨ 274 -6（ -2.1%）
10位 <3997> Ｔワークス 410.1 -8.9（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5019> 出光興産 1445 +33.5（ +2.4%）
2位 <6752> パナＨＤ 3070 +51.0（ +1.7%）
3位 <6326> クボタ 2672 +31.0（ +1.2%）
4位 <6532> ベイカレント 5800 +55（ +1.0%）
5位 <3697> ＳＨＩＦＴ 683 +6.3（ +0.9%）
6位 <4385> メルカリ 4143.8 +35.8（ +0.9%）
7位 <6702> 富士通 3915 +32（ +0.8%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4464 +33（ +0.7%）
9位 <6758> ソニーＧ 3370 +24.0（ +0.7%）
10位 <8035> 東エレク 46100 +320（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9766> コナミＧ 20311 -324（ -1.6%）
2位 <5631> 日製鋼 9300.5 -124.5（ -1.3%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2349 -29.0（ -1.2%）
4位 <4062> イビデン 10440 -120（ -1.1%）
5位 <6920> レーザーテク 44205 -315（ -0.7%）
6位 <6954> ファナック 6433 -45（ -0.7%）
7位 <6981> 村田製 4778 -32（ -0.7%）
8位 <3402> 東レ 1139.1 -5.9（ -0.5%）
9位 <7532> パンパシＨＤ 937.5 -4.5（ -0.5%）
10位 <6723> ルネサス 3065 -14.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6217> 津田駒 1774 +399（ +29.0%）
2位 <6522> アスタリスク 1614 +278（ +20.8%）
3位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 487 +59（ +13.8%）
4位 <2195> アミタＨＤ 610 +64（ +11.7%）
5位 <8783> ａｂｃ 243 +25（ +11.5%）
6位 <7859> アルメディオ 390 +35（ +9.9%）
7位 <402A> アクセルＨＤ 772 +68（ +9.7%）
8位 <5699> イボキン 2317 +185（ +8.7%）
9位 <9160> オンザページ 336.5 +25.5（ +8.2%）
10位 <3091> ブロンコＢ 4630 +290（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3103> ユニチカ 2783 -262（ -8.6%）
2位 <2437> シンワワイズ 427 -30（ -6.6%）
3位 <8166> タカキュー 74.9 -3.1（ -4.0%）
4位 <6276> シリウスＶ 298 -12（ -3.9%）
5位 <2962> テクニスコ 987 -27（ -2.7%）
6位 <3444> 菊池製作 1323 -32（ -2.4%）
7位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 164.1 -3.9（ -2.3%）
8位 <3557> Ｕ＆Ｃ 602 -14（ -2.3%）
9位 <4651> サニックスＨ 274 -6（ -2.1%）
10位 <3997> Ｔワークス 410.1 -8.9（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5019> 出光興産 1445 +33.5（ +2.4%）
2位 <6752> パナＨＤ 3070 +51.0（ +1.7%）
3位 <6326> クボタ 2672 +31.0（ +1.2%）
4位 <6532> ベイカレント 5800 +55（ +1.0%）
5位 <3697> ＳＨＩＦＴ 683 +6.3（ +0.9%）
6位 <4385> メルカリ 4143.8 +35.8（ +0.9%）
7位 <6702> 富士通 3915 +32（ +0.8%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4464 +33（ +0.7%）
9位 <6758> ソニーＧ 3370 +24.0（ +0.7%）
10位 <8035> 東エレク 46100 +320（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9766> コナミＧ 20311 -324（ -1.6%）
2位 <5631> 日製鋼 9300.5 -124.5（ -1.3%）
3位 <1963> 日揮ＨＤ 2349 -29.0（ -1.2%）
4位 <4062> イビデン 10440 -120（ -1.1%）
5位 <6920> レーザーテク 44205 -315（ -0.7%）
6位 <6954> ファナック 6433 -45（ -0.7%）
7位 <6981> 村田製 4778 -32（ -0.7%）
8位 <3402> 東レ 1139.1 -5.9（ -0.5%）
9位 <7532> パンパシＨＤ 937.5 -4.5（ -0.5%）
10位 <6723> ルネサス 3065 -14.0（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース