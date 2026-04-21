　4月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは268銘柄。東証終値比で上昇は137銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは22銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6217>　津田駒　　　　　　 1774　 +399（ +29.0%）
2位 <6522>　アスタリスク　　　 1614　 +278（ +20.8%）
3位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　487　　+59（ +13.8%）
4位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　610　　+64（ +11.7%）
5位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　243　　+25（ +11.5%）
6位 <7859>　アルメディオ　　　　390　　+35（　+9.9%）
7位 <402A>　アクセルＨＤ　　　　772　　+68（　+9.7%）
8位 <5699>　イボキン　　　　　 2317　 +185（　+8.7%）
9位 <9160>　オンザページ　　　336.5　+25.5（　+8.2%）
10位 <3091>　ブロンコＢ　　　　 4630　 +290（　+6.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3103>　ユニチカ　　　　　 2783　 -262（　-8.6%）
2位 <2437>　シンワワイズ　　　　427　　-30（　-6.6%）
3位 <8166>　タカキュー　　　　 74.9　 -3.1（　-4.0%）
4位 <6276>　シリウスＶ　　　　　298　　-12（　-3.9%）
5位 <2962>　テクニスコ　　　　　987　　-27（　-2.7%）
6位 <3444>　菊池製作　　　　　 1323　　-32（　-2.4%）
7位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　164.1　 -3.9（　-2.3%）
8位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　602　　-14（　-2.3%）
9位 <4651>　サニックスＨ　　　　274　　 -6（　-2.1%）
10位 <3997>　Ｔワークス　　　　410.1　 -8.9（　-2.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5019>　出光興産　　　　　 1445　+33.5（　+2.4%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3070　+51.0（　+1.7%）
3位 <6326>　クボタ　　　　　　 2672　+31.0（　+1.2%）
4位 <6532>　ベイカレント　　　 5800　　+55（　+1.0%）
5位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　683　 +6.3（　+0.9%）
6位 <4385>　メルカリ　　　　 4143.8　+35.8（　+0.9%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 3915　　+32（　+0.8%）
8位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4464　　+33（　+0.7%）
9位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3370　+24.0（　+0.7%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　46100　 +320（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9766>　コナミＧ　　　　　20311　 -324（　-1.6%）
2位 <5631>　日製鋼　　　　　 9300.5 -124.5（　-1.3%）
3位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2349　-29.0（　-1.2%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　10440　 -120（　-1.1%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　44205　 -315（　-0.7%）
6位 <6954>　ファナック　　　　 6433　　-45（　-0.7%）
7位 <6981>　村田製　　　　　　 4778　　-32（　-0.7%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　 1139.1　 -5.9（　-0.5%）
9位 <7532>　パンパシＨＤ　　　937.5　 -4.5（　-0.5%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 3065　-14.0（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース