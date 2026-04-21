消費減税や給付付き税額控除の制度設計を話し合う「社会保障国民会議」の有識者会議が21日に行われ、政府からは給付付き税額控除の制度のイメージとして、3つの考え方が示されました。

有識者からは、「支援を給付に一本化した方がスピード感を持った支援や事務の効率化に資するのではないか」などの意見が出たということです。

4回目となった有識者会議では、政府（事務局）側から、給付付き税額控除の「執行イメージと論点」として、以下の3つの考え方が示されました。

■イメージ1

・雇用主が従業員の年末調整の際に税額控除を適用し、控除し切れなかった分について、公的機関が給付を行う（自営業者等は別途対応）

■イメージ2

・確定申告や賦課決定時に税額控除を適用し、控除し切れない分について公的機関が給付を行う

■イメージ3

・申告された情報等に基づき、公的機関が給付のみを行う

こうした制度のイメージに対し有識者からは、税額控除と給付を組み合わせると事務作業が煩雑になることから、「給付に一本化した方がシンプルな制度設計となり、スピード感を持った支援や事務の効率化に資するのではないか」「給付付き税額控除の長所は、税や社会保険料などを総合的に考慮して、所得に連動したきめ細かな支援を届けられることにある。給付のみの仕組みとなっても、国民にとってわかりやすい政策とすることはできるのではないか」などの意見が出たということです。

一方、会議の事務局によると、「税額控除と給付を組み合わせる形にすべきだ」という趣旨の意見は出なかったということです。

また、今回の会議ではデジタル庁から、給付付き税額控除を現在、国や自治体が持っているデータを使い、勤労者個人に対して行う「簡素な要件・限定された対象者への給付」として行う場合には、新たな制度を作ることによるシステム上の課題は、2〜3年後には解決可能であるとの見解が示されました。