管制システムトラブル 飛行機欠航が芸能人にも影響 高橋みなみはイベント延期 かなでは人気アーティストのライブに行けず…
21日に発生した管制システムのトラブルの影響で、羽田空港を発着する便を中心に航空便の欠航や遅延が相次ぎ、芸能人にも影響が出ている。
【写真】「皆さん申し訳ありません！」イベントが延期となり、空港で肩を落とす高橋みなみ
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）は自身のXで「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりました」と報告した。
続けて「楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ありません！延期後の日程につきましては、決まり次第あらためてご案内させていただきます」と伝え、写真では空港で肩を落としたような写真を公開した。
お笑いトリオ・3時のヒロインのかなで（33）はXで「飛行機の欠航 King Gnuのライブに行けなくなりました」と投稿。涙の絵文字を添えて残念がっていた。
国土交通省によると、21日午前5時37分、神戸航空交通管制部で管制システムにトラブルが発生し、航空管制処理能力が低下。原因究明の結果、福岡航空交通管制部の管制システムのトラブルによるものであったと判明し、バックアップ官署（東京航空交通管制部）のシステムに切り替えて、午前10時52分に管制システムのトラブルは解消した。このトラブルに伴い相当数の航空便に遅れや欠航が発生。詳しい影響は精査中としている。
【写真】「皆さん申し訳ありません！」イベントが延期となり、空港で肩を落とす高橋みなみ
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）は自身のXで「本日出演予定でした『とかち高校生探究EXPO』ですが、羽田空港の航空局管制システム障害の影響により欠航となり、イベントが延期となりました」と報告した。
続けて「楽しみにしてくださっていた皆さん申し訳ありません！延期後の日程につきましては、決まり次第あらためてご案内させていただきます」と伝え、写真では空港で肩を落としたような写真を公開した。
国土交通省によると、21日午前5時37分、神戸航空交通管制部で管制システムにトラブルが発生し、航空管制処理能力が低下。原因究明の結果、福岡航空交通管制部の管制システムのトラブルによるものであったと判明し、バックアップ官署（東京航空交通管制部）のシステムに切り替えて、午前10時52分に管制システムのトラブルは解消した。このトラブルに伴い相当数の航空便に遅れや欠航が発生。詳しい影響は精査中としている。