お笑い芸人・永野（51）が20日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。ウエストランド・井口浩之（42）とある後輩芸人の話題で盛り上がった。

毒舌の芸風でおなじみの2人だが、「みんな（アンチや批判におびえるなど）心が弱いから、俺たちがたまたま目立つ」との意見で一致した。

だが、テレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）にゲスト出演したことがある井口は、自身の出演回に限らず「結局、大体永野さんが間を取り持って終わる。永野さんの気ぃ遣い〜の部分が出てる」と、意外な役回りを指摘した。

永野がバランサーに回る理由として、井口は「やっぱ、くるまが特殊過ぎるから。新時代過ぎる」と令和ロマン・高比良くるまの存在を挙げた。これには永野も「特殊過ぎるんだよね、アイツは」と同意し、「みんな心が弱い時代にアイツに関しては強いのか…ていうか、異業種を感じる時すらある」と打ち明けた。

「分かります」と反応した井口は「熱愛のニュースも出て。ビッグネームの方に行くのって普通は躊躇（ちゅうちょ）するのに、アイツは多分、良くも悪くも今後とかを考えない。だから行けちゃうんですよね」と想像し、永野も共感した。

永野は「俺ね、くるま好きよ。好きっていう前提で言うけど」と前置きした上で、「あれは新しいじゃなくて、異業種だよ、ただの。悪い意味で審査に入れて考えたらダメだよね。異業種の人が挑戦したら2年連続優勝した、みたいな」と評し、井口も「確かに。人としてはそういう感じかもしれないですよね」と続いていた。