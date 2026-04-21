◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２着馬まで日本ダービーの優先出走権＝４月２１日、美浦トレセン

タイダルロック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は、前走の報知杯弥生賞ディープインパクト記念で４着。直線では窮屈になる場面があり遅れをとったが、２着のライヒスアドラーとは同じ脚色でゴールした。相手が皐月賞３着だったと思えば、世代でも上位の脚力を示した結果。武井調教師は「芙蓉Ｓ（６着）の時にルメール騎手が『跳びが大きくて器用さがないから、東京で距離はもっとあった方がいい』と言っていたし、東京ですごく楽しみ」と初の大箱での変わり身に期待を隠さない。

叔父は昨年のダービー馬クロワデュノールという良血。デビュー前から「心肺機能がすごく高い」とトレーナーは高評価を与えており、何とかダービーへの切符をつかみたいところ。１週前追い切りでは美浦・Ｗコースで６ハロン８０秒１―１１秒３の好時計をマーク。「２走前から前走にかけてすごく良くなっていて、その状態のまま牧場から帰ってきた。すごく順調」と状態面に一切の不安はない。「（三浦）皇成の評価もめちゃくちゃ高いし、今後の選択肢が増えるような結果が出せれば」と言葉にも熱がこもる。出走へは１５分の８の抽選待ちだが、突破すれば侮れない存在だ。