◆ファーム・リーグ 楽天１３―０ロッテ（２１日・森林どり泉）

楽天の前田健太投手（３８）が２１日、ファーム・リーグのロッテ戦で実戦復帰した。同戦に先発。５回２安打無失点、３奪三振と好投した。

今季、ＮＰＢに復帰した前田健は７日の日本ハム戦で右ふくらはぎがつった影響で、緊急降板。８日に出場選手登録を抹消されていた。抹消されて以降は２軍戦でも登板なし。この日が約２週間ぶりのマウンドとなった。

初回は１４０キロ台後半の直球にスライダーやスプリットを交えて、無失点。３回は四球と一塁への内野安打で２死一、三塁のピンチを背負ったが、動じない。立松を一ゴロに打ち取った。４回には１５０キロを計測する直球で見逃し三振を奪うなど、安定した投球でスコアボードに「０」を刻み続けた。

三木監督は実戦復帰したベテランの投球をチェック。「５回６０球で、まあ確認しながら、いろんなものを確認しながら投げていた感じもあったし、５回投げきって」とうなずいた。

今後については登板後の体の反応などを確認しながら決めていく。「明日、反動とか、いろんなものを確認していくなかで次に進むと思う。今日投げて、元気という報告もきていますけど、明日また確認してになると思います」と見据えた。