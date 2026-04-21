産業能率大学総合研究所では、２０２６年度に就職した新入社員５００人（男性２５３人、女性２４７人）を対象に毎年恒例の「新入社員の理想の上司」調査を行った。

「理想の上司像」（複数回答）について尋ねたところ、最も多かったのは「安心して意見や質問ができる雰囲気をつくってくれる（２９．６％）」でした。これに続いて、「ミスをしたときにフォローしてくれる（２６．０％）」、「常に部下を気にかけてくれる（２３．２％）」が挙がりました。

また、「理想の上司」として挙げた人物の理由に関する自由記述では、「優しい」という趣旨の回答が、理想の男性上司に対して６８件、理想の女性上司に対して５０件見られました。

こうした結果から、本年度の新入社員にとっては、「安心して関われる雰囲気の中で、自分を気にかけ、優しく支えてくれる」存在が、理想の上司像として受け止められているようだ。

一方で、「仕事を任せてくれる（１２．８％）」、「論理的に説明してくれる（１１．８％）」、「厳しく指導してくれる（１０．４％）」は、相対的に割合が低い結果となりました。新入社員が理想の上司像としてまず求めているのは、厳しさや論理性、裁量の大きさよりも、安心して働ける関わりであることがうかがえる。