女優・後藤久美子（５２）の最新ショットが公開された。

人気写真家の下村一喜氏さんが２１日までに自身のインスタグラムを更新。「エクセルコ ダイヤモンド 日常がかけがえのないものに変わる、至高の輝き ｅｃｌａｔ（エクラ）２０２６年５月号掲載」と同誌の投稿をリポストし、後藤さんを撮影したことを明かした。

ジュエリーをまとい、シンプルな衣装でポーズを取る後藤のモデル姿をアップ。３月に５２歳になった後藤の衰えない美ぼうにフォロワーは「息を呑（の）む美しさ！」「永遠」「とても美しい」「『ゴクミ』がダイヤモンド」「あの頃からの輝き」「年を重ねても内面から美しさがあふれているようで素敵」とくぎ付けだった。

元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤はアレジ氏と３児をもうけており、長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジ。現在２９歳の長女・エレナは英ロンドンの映画学校を卒業し、フランス語、日本語はもちろん、英語、イタリア語も日常会話レベルで、さらにドイツ語、ロシア語の計６か国語が堪能という。母と同じオスカープロモーションで２０１７年にデビューした。