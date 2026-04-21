仲里依紗、中尾明慶と結婚13周年で家族3ショット公開 中1長男が「パパにそっくり」“顔を貼り付けたレベル”と話題
俳優の仲里依紗（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。18日に13回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、長男との家族3ショットを公開した。
【写真】「パパにそっくり」と話題、仲里依紗が公開した中尾明慶＆中1長男との家族3ショット ※12枚目
20日に夫で俳優の中尾明慶（37）とともに、13回目の3回目の結婚記念日を迎えたことを報告した仲は「Happy Anniversary!!2026.4.18 #そういえば去年の写真あげてない」とつづり、バラの花束を抱え幸せそうな笑みを見せる仲のソロショットや夫婦2ショット、長男との笑顔あふれる家族3ショットなど、多数披露している。
ほかにも、中尾が仲の肩に手を回し、仲は長男に寄り添った仲むつまじい家族の姿もアップし、多幸感あふれる投稿となっていた。
この投稿に、ファンからは「めっちゃいい写真ですね」「めちゃくちゃラブラブ」「本当に素敵夫婦」「中尾くんの隣のりいちゃんが1番可愛い!!」「ほーんといい夫婦」と祝福する声が寄せられている。
ほかにも「トカゲくんパパにそっくりになっててビックリしてます！」「トカゲくんがパパに似てきましたね！」「えっ?!息子くん…パパの子供の頃の顔を貼り付けてる？…その位、クリソツですやん」などと、長男の成長した姿に驚く声も集まっていた。
仲と中尾は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚し、同年10月に第1子男児が誕生。長男はこの春に中学1年生を迎えている。
【写真】「パパにそっくり」と話題、仲里依紗が公開した中尾明慶＆中1長男との家族3ショット ※12枚目
20日に夫で俳優の中尾明慶（37）とともに、13回目の3回目の結婚記念日を迎えたことを報告した仲は「Happy Anniversary!!2026.4.18 #そういえば去年の写真あげてない」とつづり、バラの花束を抱え幸せそうな笑みを見せる仲のソロショットや夫婦2ショット、長男との笑顔あふれる家族3ショットなど、多数披露している。
この投稿に、ファンからは「めっちゃいい写真ですね」「めちゃくちゃラブラブ」「本当に素敵夫婦」「中尾くんの隣のりいちゃんが1番可愛い!!」「ほーんといい夫婦」と祝福する声が寄せられている。
ほかにも「トカゲくんパパにそっくりになっててビックリしてます！」「トカゲくんがパパに似てきましたね！」「えっ?!息子くん…パパの子供の頃の顔を貼り付けてる？…その位、クリソツですやん」などと、長男の成長した姿に驚く声も集まっていた。
仲と中尾は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚し、同年10月に第1子男児が誕生。長男はこの春に中学1年生を迎えている。