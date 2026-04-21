近年、緊張と対立が続く日中関係。なかでも戦後80年を迎えた昨年は、中国側で対日歴史問題に関係したイベントやエンタメ作品の公開が相次いだ。なかでも有名なのが、昨年9月18日に封切られた抗日映画『731』だ。旧日本陸軍による非人道的な人体実験をテーマとした歴史大作ゆえに前評判は高く、公開初日の興行成績は3億元（約60億円）を突破した。

【画像】小野さんが出演した抗日映画『731』。旧日本陸軍による非人道的な人体実験をテーマとしていた



731部隊をテーマにしたシリアスな歴史映画……、のように見える同作の広告ポスター （中国のウェブより）

ところが同作は、その後の興行成績が伸び悩む。中国の映画レビューサイト『豆瓣(ドウバン)』の評価は荒れ、しばらく経つと「星」の数が非表示に。不評の主な理由は、シリアスな歴史問題と作品全体のトーンの不一致だった模様だ。同作は監督の熱意とこだわりが随所に見られる大作だったが、その熱量が多少、空回りしていたのである。

たとえば、作中では大日本帝国陸軍の施設内で謎の花魁道中が始まる。さらに日本軍人がふんどし姿で山笠祭りを始める。加えて中国人女優が演じる日本軍の女性士官・今村佳代が「ブコロスゾー」と叫びながら日本刀を振り回し、ハチマキ姿で半裸の日本軍人が屋外の生体実験場で万歳をする……と、個性的なシーンが山盛りだった。

現場は熱気にあふれていたが…

超解釈と超展開が連続する、スリラー・サスペンス大作『731』。だが、ライバル作品の『南京写真館』が非常にシリアスな作風だったことも災いして、『731』の尖りすぎた演出は中国の観客に受け入れられなかったのである。

もっとも、本作は期待の作品だったのは事実であり、制作当時の現場は熱気に溢れていたという。そして、日本人の俳優も数多く出演している。この度、実際に出演した俳優の小野巽(たつみ)氏（25）に話を聞くことができた。大作抗日映画の舞台裏は、若き日本人俳優の目にはどう映ったのか。インタビューをお送りしたい。

なぜ抗日映画に出演したのか？

──まず、作中で実際演じられたのは日本人の少年兵の吉川です。どのような役回りだったのか、ご説明いただいていいですか？

小野巽さん（以下、小野） 日本から徴兵されて、満洲に行くことになった少年兵です。日本にいる親を養いたいという思いがある人。でも、満洲の731部隊の基地で日本軍がやっていることを目の当たりにして、精神的に病んでいく。そういう役ですね。

──小野さんは『沈黙の艦隊』実写版などにも出演されている若手俳優です。どういう経緯で出演が決まったんでしょうか？ 731部隊についても、もともとご存知でしたか？

小野 もちろん知っていましたよ。わりと世界史が好きなんです。出演については事務所の社長が持ってきたオーディション案件ですね。中国には行ったことがなかったですし、海外の映画に出るのも初。なので、好奇心がまさってしまった、という感じでした。

当時はコロナ禍だったこともあり、日本国内で撮影した動画を向こうに送って判断してもらう形でオーディションがおこなわれました。僕が19歳のときです。その後、現地には10か月ぐらいいました。コロナ禍による隔離期間や撮影の順延もあって、滞在が延びたんです。

──実際演じられてみて、現場の雰囲気はいかがでしたか？

小野 雰囲気はよかったです。すごく過ごしやすくしてもらえましたし、日本への悪感情なんかも、現場の人にはまったくなくて、むしろ歓迎ムード。「メシ行くか」とかも、よく誘われました。役作りのために食事を絞っていますと答えたら「日本人は意識が高いなあ」とびっくりされたりして。

──そこは先方に驚かれる部分なんですね。

小野 ええ。あと、雨に打たれるシーンがあって、そのときに温水が使われていたんです。だから僕が「冷水にしてください」と言い出したときは、やっぱりびっくりされました。「風邪ひくよ」と心配されたのですが、むしろ風邪を引くくらいでいいと思ったんです。

監督は日本人好きだった？

──現場では仲良くされていたという雰囲気は、なんとなく想像がつきます。謎の花魁道中や山笠祭りの演出を見ても、監督は本当は日本旅行などが好きそうなタイプに見えました。おそらく（作中の解釈は間違っているけれど）日本に親しみがある人が作っているのだろうなあという印象です。

小野 そうですね。「監督は日本が好き」と言ってしまうと、中国国内向けには彼らのご迷惑になるかもしれないので、気を使うのですが。非常に気さくで親切な方でした。演じるにあたっての指示もわかりやすかったですし。

──主演の姜武(ジャンウゥ)さんや、日本軍の女性軍人・今村佳代を演じた馮文娟(フォンウェンジュエン)さんとの交流はありましたか？

小野 ええ。姜武さんは中国では大御所ですが、気さくな方でした。出演シーンの打ち合わせはもちろん、楽屋がわりのキャンピングカーのなかでいっしょにビリヤードをやったり、ちょっとワインを傾けたり。

馮文娟さんも、役柄の今村佳代は強面の女性軍人なのですが、現地で大人気のパフェとかタピオカとか、食べきれないくらい差し入れしてくれて。すごく素敵な方でした。

──女性軍人・今村佳代は、実際に『731』を見た日本人の間ではカルト的人気を博しているキャラです。演者のご本人もかわいいところがおありの方なんですね。よかった。

小野 かわいいというか、おきれいな方でしたよ。パフェを差し入れしてくれる一方で、ご本人はめっちゃジムに通って絞っていて。

最初は抗日映画ではなかった

──『731』の作品自体、本来は『イカゲーム』みたいな脱出サスペンスを構想していたのに、中国国内のいろいろな事情で抗日映画になってしまった……。という話を聞いたことがあります。

小野 そのようです。作品が731部隊を描くと決まってからも、当初は監督が日中関係を良くしようという考えを持っていて、オーディション段階の台本もけっこう日本人に感情移入できるような内容だったんです。ただ、現実的にはなかなかそうならなかった。

──悲しいですね。現場では「政治」の匂いはあまり感じられなかったですか。

小野 全然感じませんでした。むしろ「日本人、いいね！」みたいな感じで。スタッフさんも日本のアニメとかにも興味を持ってくれていて、楽しかったんですよ。

──ほか、日本の現場との違いは感じましたか？

小野 やっぱり規模感と予算的な大きさですね。向こうならではの、土地を使った規模感というか。撮影は青島(チンタオ)でおこなわれたのですが、巨大なブルーバックの中に実際の列車を入れて撮るとか、壮大な規模でした。エキストラの人数の規模もすごかったですし。雪の満洲を描くシーンでは、スキー場で使うような人工降雪機で雪を降らせていましたよ。

──ゴージャスですね。

小野 はい。監督は、家みたいなでっかいテントのなかにいるんです。内部はモニターが15個くらいあって、総司令室みたいになっていて（笑）。そこで、葉巻をふかしながらトランシーバーで助監督に指示を出す。ちなみに監督から葉巻をもらいました。1本7500円くらいするやつで。

大炎上をどう受け止めたか

──いっぽう、公開後に『731』は大炎上してしまいます。撮影中、そうした予感はありましたか。

小野 いや、全然なかったです。むしろ肌感としてはすごくいいなという感じすらありました。自分が出ているシーンをメインに見ていたせいかもしれません。

──作中の不思議な日本描写も、演じられている時は「こういうもんだ」と思ってなさるわけですか。

小野 演じていて違和感はなかったんです。こういう映画にするとしたら、リアルをそのまま届けてもただのドキュメンタリーみたいになっちゃうかなと思っていて。

向こうの方の目から見た描き方なんだな、そういう表現方法が監督さんの色なんだなと感じていました。（トンデモシーンとして炎上してしまった部分は）演出的な部分もあるんじゃないかと思うんです。蜷川実花さんの映画のような世界観で撮っているのかなと、現場では思っていました。

──確かに、個性を出していこうという監督の考えが感じられる映画ではありました。ほか、出演後に印象深い体験はおありだったでしょうか？

小野 中国の『RED』（小紅書。中国でInstagramに相当する人気アプリ）というアプリ経由で、映画を見た中国の人からメッセージが来たんです。「作品はいろいろ叩かれているけれど、あんまり気にしちゃダメだよ」「対日感情が悪くなっちゃう映画だけど、気を悪くしないでね」って。

──優しい人がいた。

小野 そうなんです。中国、僕はけっこう印象がいい国なんですが……。

抗日モノが量産される背景

中国では政治的理由もあって、（カネはあるのに）自由な創作が制限を受けがちだ。結果、本来なら他の作品を作ろうとしていたのに仕方なく、当局から制作をストップされにくい「抗日モノ」路線でいく、という選択肢に踏み切るクリエイターもすくなくない。

日本のテレビドラマで、事務所やスポンサーの関係で変な俳優が入ったり原作改変が繰り返されたりするのと同じく、各国それぞれにある商業創作上の大人の事情があるのだ。

もっとも、『731』の監督は本作に非常に思い入れがあるらしく、なんとか日本でも見てもらえないかとみずから来日して交渉もしていた模様である。日本側の配給会社は手を挙げなかったのだが、そこで『731』の制作陣は作品にみずから日本語字幕を付け、YouTubeで全編を無料公開するという太っ腹な振る舞いに出ている。

監督の熱い思いと、撮影現場で育まれた日中両国の友情を感じつつ、世界の平和を願って本作を眺めてみるのも一興ではなかろうか。なお、花魁道中のシーンは何回かある。

（安田 峰俊）