サムスン電子とJR東日本は、サムスンのGalaxyスマートフォンで利用できる訪日旅行者向けSuicaアプリ「Welcome Suica Mobile」の展開に向けた協業を発表した。2027年以降に海外で発売されるGalaxyスマートフォンでの対応を目指す。

海外版GalaxyでSuicaが発行可能に

今回の協業により、訪日旅行者が海外で購入したGalaxyスマートフォンを用いて、日本入国後すぐに交通機関や買い物でSuicaを利用できるようになる。

サムスンによれば、2027年上半期に海外で発売されるGalaxyスマートフォンはFeliCaに対応するという。具体的な機種は現時点で非公開。訪日旅行者向けの「Welcome Suica Mobile」アプリでSuicaを発行できるようになる。

Welcome Suica Mobileの概要

Welcome Suica Mobileの有効期間は発行日から180日間。JR東日本が展開しているカードタイプの「Welcome Suica」は利用開始日から28日間有効。

Welcome Suica MobileのデポジットはWelcome Suicaと同様に不要。Samsung Payに登録したクレジットカードからのチャージや、チャージ専用機などでの現金チャージにも対応する。チャージ残額の払い戻しはできず、有効期間終了後は残額が失効する。

Samsung Payでの決済に対応

「モバイルSuica」や海外版Galaxy向けの「Welcome Suica Mobile」で利用できる決済方法として「Samsung Pay」が追加される。

これにより、チャージや普通列車グリーン券、おトクなきっぷ、定期券の購入にSamsung Payを利用できるようになる。なお、Samsung Payはデジタルウォレット「Samsung Wallet」での支払い機能の総称。

2026年4月21日時点のSamsung Wallet対応サービス

※2 2027年上半期対応予定

※3 国内航空券のみ対応