Natureは、スマートロック「Nature Lock」と専用スマートキー「Nature Key」を発表した。すでに予約が始まっており、30日に発売される。

ソニーネットワークコミュニケーションズの「Qrio Lock」から設計・技術の提供を受け、Appleの「探す」アプリに対応した専用キーが標準で付属する。

製品の背景と特徴

新製品の「Nature Lock」は、スマートロック導入の障壁となっている電池切れや故障による締め出しへの不安を解消することを目指して開発された。

同社が実施したアンケートでは、スマートロック利用者の44.9％が安心のために物理鍵を持ち歩き続けているという結果が出ており、本製品では専用キーを併用するスタイルを提案。

Apple「探す」アプリに対応したNature Key

標準付属のNature Keyは、AppleのMFi認証を取得し、「探す」アプリに対応する。鍵を紛失した際にiPhoneなどの地図上で位置を確認できるほか、アラーム音を鳴らして探せる。

万が一見つからない場合は、管理アプリからキーを無効化して第三者による悪用を防げる。

専用キーを標準付属するスマートロックとして「探す」アプリに対応するのは国内初だという。

ハンズフリー解錠と電池寿命

Nature Keyを携帯した状態でドアの前に立つと自動で解錠される「ハンズフリー解錠」に対応する。

本体に電池を4本装着した場合に約2年の連続使用できる。同社では、一般的なスマートロックの約1年という寿命に対し、交換頻度を抑えることで電池切れのリスクを低減するとアピールしている。

Nature Remoとの連携機能

別売りのスマートリモコン「Nature Remo」シリーズと併用することで、外出先からの遠隔操作や状態確認が可能になる。

アプリ上で鍵の施錠状態や履歴をリアルタイムに把握できるほか、家族の帰宅時や電池残量の低下時にプッシュ通知を受け取れる。また、鍵を締め忘れた際に通知する「締め忘れアラート」機能も利用できる。

販売価格とスケジュール

Nature LockとNature Keyが1つずつ同梱された「Nature Lock Set」の価格は3万2800円。

4月30日9時59分までの予約販売期間中は3000円引きの2万9800円で販売される。

一般販売はNature公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場でも行われる。Nature Keyは単品でも販売され、価格は7480円。

「Nature Lock」の大きさが約115×57×77mm、重さが約200g（電池別）。「Nature Key」が約67×28×12.6mm、約13g（同）。