「深く反省」フリーアナウンサー、Xの仕様変更に約4カ月気付かず「本当に申し訳ありません」謝罪
フリーアナウンサーの柴田阿弥さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。Xの仕様変更に伴い、昨年末からダイレクトメッセージを確認できていなかったことを明かし、関係者へ向けて謝罪しました。
【写真】柴田阿弥、DM未読を謝罪
元々DMの使用頻度が少なかったことも重なり、昨年末から約4カ月間にわたりメッセージを確認できていない状態が続いていたとのこと。柴田さんは「ご連絡をいただいていたにもかかわらず、お返事が大変遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。本日ようやく気が付き、深く反省しております」と、自身の不注意について真摯（しんし）に謝罪の意をつづっています。
続けて「キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが、まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました」とつづり、充実した大学院生活を経て、改めて現在の仕事への情熱を再確認したことを明かしました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】柴田阿弥、DM未読を謝罪
「本日ようやく気が付き、深く反省しております」柴田さんは「【相互フォローでお世話になっている皆様へ】」と題し、仕事関係者や知人に向けた報告を投稿。XのDMにおける仕様変更の影響で「パスワードが設定されていたことに気付かず、通知も受け取れておりませんでした」と状況を説明しました。
「成長したいと思えることに出会えました」普段はプライベートショットの投稿も多い柴田さん。16日には「専門職大学院を卒業しました」と報告し、アカデミックガウンと角帽に身を包んだ姿を披露しました。
続けて「キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが、まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました」とつづり、充実した大学院生活を経て、改めて現在の仕事への情熱を再確認したことを明かしました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)