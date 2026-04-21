ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間21日、ロッキーズ戦後にインタビューに応じ、投打に活躍する大谷翔平選手について言及しました。

メジャーでは、二刀流選手として唯一無二の活躍を披露し続ける大谷翔平に対し、投打で存分に活躍できるようこれまでになかった特別なルールが設けられてきました。そのルールについてドジャースだけでなく、時には他チームでも話題となり、この日はカブスのクレイグ・カウンセル監督が「大谷のような二刀流選手のおかげでドジャースが実質的に投手を1人多く使えるのは少し奇妙だ」とコメントしたことが話題となりました。

この件について記者から問われたロバーツ監督は率直な感想を吐露。「確かに彼の存在はチームに有利に働いているが、どのチームでも大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受ける。我々としても、他チームが同じような選手を見つけるのは歓迎だ。彼は例外的な選手だからこそ特別。なので、現状はそういうものだと思う」と述べました。

そんな大谷選手はこの日、連続試合出塁記録を52試合に更新。ベーブ・ルース氏の記録を超えたことに指揮官は「本当にすごいこと。二刀流という点でも、史上最高クラスの選手が2人並ぶのは興味深い。この記録は素晴らしいし、相手チームが徹底的にマークしてくる中で出塁し続けるのは簡単ではない。この連続記録は歴史的なものの一つだし、ぜひ続けてほしい」と称賛しました。