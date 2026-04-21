香港ジョッキークラブは２１日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）出走馬の近況をホームページで公開した。

それぞれの調整内容とコメントは以下の通り。

▽クイーンエリザベス２世Ｃ（芝２０００メートル）

・ジューンテイク（荻野要助手が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで１周半したのちパドックでスクーリング）

荻野助手「非常に状態が良く、今のところ全てが順調に進んでいます」

・ジョバンニ（杉山晴紀調教師が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで半周）

杉山晴調教師「予想通り神経質で手綱を引っ張る面はありましたが、元気で力強く一生懸命走ろうとしていました。明日には落ち着いて、より良い反応を見せてくれることを期待しています」

・マスカレードボール（岡田慎一助手が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで１周半したのちパドックでスクーリング）

岡田助手「輸送による疲労から回復したようだったので、今日はいつもより少しハードに追い込むことができました。パドックを歩いている時も落ち着いていて、それは良かったですね」

▽チャンピオンズマイル（芝１６００メートル）

・ジャンタルマンタル（松井隆志助手が騎乗し、オールウェザコースをキャンターで１周半したのちパドックでスクーリング）

松井助手「少しペースを上げてみました。全体的な印象は良く、順調に進みました。落ち着きがあって、パドックでもきちんと歩いていました」

・シュトラウス（瀬戸雄大助手が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで１周半したのちパドックでスクーリング）

瀬戸助手「初のコースにも関わらずすぐに環境に慣れ、リラックスした様子で練習に取り組むことができました。実りの多い内容となり、明日以降にもいい影響をもたらすはずです」

▽チェアマンズスプリントプライズ（芝１２００メートル）

・サトノレーヴ（齊藤隆介助手が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで１周）

齊藤助手「落ち着きを保ちつつコースに入ると適切な集中力を示し、活気のある走りを見せました。暑さを考慮してオーバーワークにならないよう、１周のみで終了しました」