「機動警察パトレイバー」より1/35スケールミニカー「ロボ道 98式特型指揮車」が4月23日より予約開始決定！
threezeroは、ミニカー「ロボ道 98式特型指揮車」を4月23日より予約開始することを発表した。発売は2026年10月から12月ごろを予定しており、価格は8,960円。
本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」に登場する「98式特型指揮車」を、同社のアクションフィギュアブランド「ロボ道」から1/35スケールのミニカーで商品化したもの。
ルーフの赤色灯からデカール、そしてキャビンのインテリアに至るまで、精密に造形されており、ダイキャスト製金属パーツを用いたシャーシとエンジニアリングプラスチックの組み合わせにより、手に持った時の重みと耐久性を実現している。
アンテナは金属製で、リアルなトレッドパターンが造形されたタイヤはPVC製となっており、前輪はステアリング可動するほか、LED発光機能がルーフの赤色灯と投光器、そしてヘッドライトとテールライトに搭載されている。（要AG13電池×3、電池別売）
フロントのハッチと左右のドアは開閉可能で、キャビン内にドライバーのフィギュアを座らせることができるほか、付属品として交換式の前部と後部のナンバープレートがそれぞれ全2種（「31-18」と「31-19」）、交換式のナンバリングマーキングの板全2種（「21」と「22」）、そして内部に搭乗可能なドライバーの非可動フィギュア「篠原遊馬」と「熊耳武緒」が同梱している。
ほかにもボーナスパーツとして、リリース済みの「ロボ道 イングラム1号機」および「ロボ道 イングラム2号機＋3号機 コンパチブル・セット」と組み合わせて使える、TVアニメ版のカラーリングを施した1号機の左右の頭部アンテナ、2号機の左右の頭部アンテナ、2号機のバイザー、そしてシールド×2個も付属する。
「ロボ道 98式特型指揮車」スケール：1/35スケール サイズ：長さ 約100mm 素材：ABS、PVC、POM、亜鉛合金 付属品
非可動のドライバーフィギュア×2：「篠原遊馬」と「熊耳武緒」
交換式の前部と後部のナンバープレート×2：「31-18」と「31-19」
交換式のナンバリングマーキングの板×2：「21」と「22」
TVアニメ版のカラーリングを施したイングラム1号機の左右の頭部アンテナ
TVアニメ版のカラーリングを施したイングラム2号機の左右の頭部アンテナ
TVアニメ版のカラーリングを施した2号機のバイザー
TVアニメ版のマーキングを施したシールド×2個 その他仕様
LED用に要AG13電池×3（電池別売）
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢- threezero_JP【公式】 (@threezeroJP) April 21, 2026
threezeroストアにて
4/23(木)より予約受付開始！🚨
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『#機動警察パトレイバー』#ロボ道 98式特型指揮車
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・1/35スケール
・LED発光機能搭載… pic.twitter.com/zKgIWbUiw4
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