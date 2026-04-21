【ロボ道 98式特型指揮車】 予約開始：4月23日 10月～12月 発売予定 価格：8,960円

threezeroは、ミニカー「ロボ道 98式特型指揮車」を4月23日より予約開始することを発表した。発売は2026年10月から12月ごろを予定しており、価格は8,960円。

本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」に登場する「98式特型指揮車」を、同社のアクションフィギュアブランド「ロボ道」から1/35スケールのミニカーで商品化したもの。

ルーフの赤色灯からデカール、そしてキャビンのインテリアに至るまで、精密に造形されており、ダイキャスト製金属パーツを用いたシャーシとエンジニアリングプラスチックの組み合わせにより、手に持った時の重みと耐久性を実現している。

アンテナは金属製で、リアルなトレッドパターンが造形されたタイヤはPVC製となっており、前輪はステアリング可動するほか、LED発光機能がルーフの赤色灯と投光器、そしてヘッドライトとテールライトに搭載されている。（要AG13電池×3、電池別売）

フロントのハッチと左右のドアは開閉可能で、キャビン内にドライバーのフィギュアを座らせることができるほか、付属品として交換式の前部と後部のナンバープレートがそれぞれ全2種（「31-18」と「31-19」）、交換式のナンバリングマーキングの板全2種（「21」と「22」）、そして内部に搭乗可能なドライバーの非可動フィギュア「篠原遊馬」と「熊耳武緒」が同梱している。

ほかにもボーナスパーツとして、リリース済みの「ロボ道 イングラム1号機」および「ロボ道 イングラム2号機＋3号機 コンパチブル・セット」と組み合わせて使える、TVアニメ版のカラーリングを施した1号機の左右の頭部アンテナ、2号機の左右の頭部アンテナ、2号機のバイザー、そしてシールド×2個も付属する。

「ロボ道 98式特型指揮車」

スケール：1/35スケール サイズ：長さ 約100mm 素材：ABS、PVC、POM、亜鉛合金 付属品非可動のドライバーフィギュア×2：「篠原遊馬」と「熊耳武緒」交換式の前部と後部のナンバープレート×2：「31-18」と「31-19」交換式のナンバリングマーキングの板×2：「21」と「22」TVアニメ版のカラーリングを施したイングラム1号機の左右の頭部アンテナTVアニメ版のカラーリングを施したイングラム2号機の左右の頭部アンテナTVアニメ版のカラーリングを施した2号機のバイザーTVアニメ版のマーキングを施したシールド×2個 その他仕様LED用に要AG13電池×3（電池別売）

(C)HEADGEAR

※画像は開発中のものです。最終商品とは異なる場合があります。