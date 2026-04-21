産業能率大学総合研究所では、２０２６年度に就職した新入社員５００人（男性２５３人、女性２４７人）を対象に毎年恒例の「新入社員の理想の上司」調査を行った。

その結果、今年度の新入社員の理想の男性上司の１位には、俳優の鈴木亮平さんが選ばれた。鈴木さんはこれまで４年連続でトップ１０入りしており、昨年度の６位から順位を上げ、初めて１位となった。

また、理想の女性上司１位は、俳優の天海祐希さんとなった。天海さんは昨年度の７位から順位を上げ、６年ぶりの首位返り咲き。１０年度から１６年度まで７年連続で１位を獲得しており、本年度で２１年連続のトップ１０入りとなる。

鈴木さんを選んだ理由としては、「優しい」「誠実」といった回答が複数見られ、親しみやすさや信頼感のある人物像が、理想の上司として支持を集めたものと思われる。

一方、天海さんは、「頼りになる」「優しい」といった回答が多く挙げられた。力強さと包容力を兼ね備えたイメージが、理想の上司像と重なっているようだ。

これまで名前が挙がったことのなかったＳｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮さんが４位と、初めてトップ１０入り。また、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおさんが、昨年度１６位から７位となった。

女性では、オーディション番組でも注目を集めたラッパーで歌手のちゃんみなさんが、昨年度２９位から３位に躍進した。

なお、女性初の首相となった高市早苗さんは女性の１１位となり、トップ１０入りを逃した。