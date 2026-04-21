長谷川潤、祖母の家で長女＆長男と過ごす穏やかな時間を公開 “おばあちゃん孝行”に反響「素敵な日常」「同じ関西にいる」
モデルの長谷川潤（39）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。祖母と長女、長男と過ごす穏やかな時間を公開した。
【動画】「めちゃくちゃ素敵」祖母＆子どもたちとの“かけがえのない時間”を公開した長谷川潤
長谷川は「おばあちゃん」という一言を添えて、祖母と過ごす何気ない日常を捉えた動画を投稿。そこには、祖母と子どもたちが世代を超えて寄り添い合い、ゆったりとした時間が流れる貴重なひとときが収められている。
家の前の落ち葉拾い、食事を楽しむ食卓の様子、ごみ捨てにみんなで行く姿、ボードゲームやトランプを楽しむ姿など、温かみのある空間が流れていた。
コメント欄には「素敵な日常」「同じ関西にいる〜嬉しい」「貴重な時間」「癒されています」「祖母様は、国宝認定です」「おばあちゃん孝行でめちゃくちゃ素敵です！」などの声が寄せられている。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。
【動画】「めちゃくちゃ素敵」祖母＆子どもたちとの“かけがえのない時間”を公開した長谷川潤
長谷川は「おばあちゃん」という一言を添えて、祖母と過ごす何気ない日常を捉えた動画を投稿。そこには、祖母と子どもたちが世代を超えて寄り添い合い、ゆったりとした時間が流れる貴重なひとときが収められている。
家の前の落ち葉拾い、食事を楽しむ食卓の様子、ごみ捨てにみんなで行く姿、ボードゲームやトランプを楽しむ姿など、温かみのある空間が流れていた。
コメント欄には「素敵な日常」「同じ関西にいる〜嬉しい」「貴重な時間」「癒されています」「祖母様は、国宝認定です」「おばあちゃん孝行でめちゃくちゃ素敵です！」などの声が寄せられている。
長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる長女、14年9月に第2子となる長男を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。