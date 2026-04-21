10式戦車での死亡事故うけ荒井陸幕長が会見　同種砲弾使う戦車の射撃訓練を中止

21日午前、大分県の日出生台演習場で、陸上自衛隊の10式戦車が実弾射撃中、砲弾が破裂して3人が死亡、1人が重傷を負った事故をうけ、同日午後、自衛隊の荒井陸上幕僚長が会見した。

荒井陸幕長は冒頭、「地元をはじめ国民にご迷惑、ご心配をおかけした」として陳謝するとともに、「亡くなられた隊員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様にお悔やみを申し上げます」と哀悼の意を表した。

事実関係の詳細や原因については「細部を確認中」としつつ、10式戦車による射撃訓練全般と、今回の訓練と同種の砲弾を使った90式戦車の実弾射撃訓練を中止するよう指示したことを明らかにしたうえで、「早急に原因究明するとともに、再発防止の徹底を図っていきたい」と強調した。

荒井陸幕長によると、死亡したのは陸自西部方面戦車隊（玖珠駐屯地）に所属し、事故を起こした戦車で戦車長を務めていた浜辺健太郎2等陸曹（45）、砲手を務めていた高山新吾3等陸曹（31）、安全係を務めていた金井効三3等陸曹（30）の3人。

同乗していた操縦手も重傷を負った。

10式戦車には通常、戦車長・砲手・操縦手の3人が搭乗するが、実弾射撃訓練を行う際は「安全係」も同乗するという。

事故が起きた当時、戦車の車体部に操縦手が搭乗し、砲塔内に死亡した3人が搭乗していた。

事故は砲塔内で対戦車りゅう弾砲が破裂したことで起きた。

10式戦車の実弾射撃は、砲塔の後部にある弾薬庫から弾が砲へ自動装填されて発射に至るが、今回の事故で弾が破裂した詳細な場所や経緯、戦車と砲弾のいずれに問題があったのかなどについて、荒井陸幕長は「調査中」と述べるにとどめた。

日出生台演習場で訓練を行う際、戦車は玖珠駐屯地から一般道を走行して演習場へ向かうが、実弾の戦車への装填は通常、演習場到着後に行うという。

10式戦車は2011年に配備が始まった陸自の最新鋭戦車で、荒井陸幕長は詳細をさらに調べるとしつつも、事故が起きた記憶はないとの認識を示し、「戦車等に限らず、陸自では装備品の安全管理を重視している」と強調した。

陸上自衛隊は、西部方面総監部に防衛担当の幕僚副長を長とする事故調査委員会を設置し、事故の原因などを調べている。