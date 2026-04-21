【黄砂情報】「日本列島」の広範囲に黄砂飛来 洗濯物やアレルギーなど影響に注意 21日（火）～24日（金）黄砂シミュレーション【気象庁 21日現在】
黄砂が大陸からやってくる？
気象庁は、２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想しています。
［気象概況］
２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。
［防災事項］
屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがありますので注意してください。
［補足事項］
視程とは、水平方向で見通せる距離です。
〇北海道
北海道地方では、２１日から２２日にかけて広い範囲で黄砂が予想されます。
［気象概況］
北海道地方では、２１日から２２日にかけて広い範囲で黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。
［防災事項］
屋外では所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがありますので注意してください。
［補足事項］
視程とは、水平方向で見通せる距離です。
〇東北地方
東北地方では、２１日から２２日にかけて、広い範囲で黄砂が予想されます。
［気象概況］
東北地方では、２１日から２２日にかけて、広い範囲で黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となる見込みです。
［防災事項］
屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キロメートル未満となった場合には、交通への障害が発生するおそれがありますので、注意してください。
飛来が予測されるエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。