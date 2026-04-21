【同居はツラいよ】察してちゃん？義母「指が折れちゃったの〜」【第24話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義母が骨折したことから起こった一件です。
義母「小指が折れちゃったのよ〜」
骨折した小指を見せながら、医者から全治2か月と言われただの、安静にと言われただの、“察しろオーラ全開”でお嫁さんにアピールしてくる義母。
目的はお嫁さんに家事を全部やらせることのようです。
義母「先生は安静にっておっしゃるんだけど、掃除や洗濯はやらないといけないしね？ がんばってみるわね？」
……正直、面倒ですよね。礼を尽くして頼めばお嫁さんだって納得がいくものを。同居している家族ですから、助け合うことは大切とはいえ、お嫁さんにだって事情や都合はあるのです。お嫁さんは介護要員ではありませんよ？ 家族の円満は小さな気遣いがあってこそですよね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義母が骨折したことから起こった一件です。
義母「小指が折れちゃったのよ〜」
骨折した小指を見せながら、医者から全治2か月と言われただの、安静にと言われただの、“察しろオーラ全開”でお嫁さんにアピールしてくる義母。
義母「先生は安静にっておっしゃるんだけど、掃除や洗濯はやらないといけないしね？ がんばってみるわね？」
……正直、面倒ですよね。礼を尽くして頼めばお嫁さんだって納得がいくものを。同居している家族ですから、助け合うことは大切とはいえ、お嫁さんにだって事情や都合はあるのです。お嫁さんは介護要員ではありませんよ？ 家族の円満は小さな気遣いがあってこそですよね。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部