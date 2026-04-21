【同居はツラいよ】察してちゃん？義母「指が折れちゃったの〜」【第24話まんが】#ママスタショート

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愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？　今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。



今回は、義母が骨折したことから起こった一件です。

義母「小指が折れちゃったのよ〜」

骨折した小指を見せながら、医者から全治2か月と言われただの、安静にと言われただの、“察しろオーラ全開”でお嫁さんにアピールしてくる義母。

目的はお嫁さんに家事を全部やらせることのようです。

義母「先生は安静にっておっしゃるんだけど、掃除や洗濯はやらないといけないしね？　がんばってみるわね？」

……正直、面倒ですよね。礼を尽くして頼めばお嫁さんだって納得がいくものを。同居している家族ですから、助け合うことは大切とはいえ、お嫁さんにだって事情や都合はあるのです。お嫁さんは介護要員ではありませんよ？ 　家族の円満は小さな気遣いがあってこそですよね。

同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部