22日(水)は広い範囲で晴れますが、引き続き黄砂に注意が必要です。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■21日は西日本で黄砂観測 22日にかけて黄砂飛来

21日(火)午前中は京都や滋賀、鳥取、島根で黄砂が観測されました。

黄砂はこのあと22日(水)にかけて、北日本から西日本の広い範囲に飛来する可能性があります。濃度のピークは21日(火)午後で、22日(水)には少し薄くなりそうです。気になる方は洗濯物の外干しを控える、マスクを着用するなど対策をしておきましょう。

■22日は広範囲で晴れ 九州は早くも天気下り坂

22日(水)は北海道から中国・四国の広い範囲で晴れるでしょう。ただ、北海道や東北の日本海側は大気の状態が不安定となるため、急な雷雨にご注意ください。



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九州は早くも天気が下り坂です。午後は西の地域から雨が降り出して、夜は広い範囲で雨が降る見込みです。九州は23日(木)にかけて雨が続く予想で、23日(木)の明け方から昼頃にかけてをピークに雨脚の強まる所があるでしょう。

■北日本の強風はいつまで？ 地震の後は、より気をつけて

21日(火)は北日本で風が強まっています。暴風に警戒が必要なのは21日(火)夕方までですが、このあとも東北の太平洋側では22日(水)にかけて西よりの強い風が吹く見込みです。

20日(月)に強い揺れがあった地域では、地震の影響で建物や設備が壊れやすくなっている場合があります。いつも以上に周囲の状況に気をつけて、お過ごしください。

■北海道・東北日本海側は22日にかけて突風・落雷などに注意

北海道と東北の日本海側は、22日(水)にかけて上空に強い寒気が流れ込むため大気の状態が非常に不安定となりそうです。22日(水)夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

【天気急変の原因である”積乱雲”が近づいているサインは？】

真っ黒い雲が近づいてきた雷の音が聞こえてきた急に冷たい風が吹いてきた。

→こうした変化を感じたら、まもなく激しい雨と雷がやってきます。竜巻などの激しい突風が起きるおそれもあります。

速やかに、頑丈な建物の中など安全な場所に避難してください。単独の積乱雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いため、雨雲レーダーで状況を確認しながら、 安全な場所で積乱雲が過ぎ去るのを待ちましょう。

■朝ヒンヤリ 昼間は仙台も夏日一歩手前に

朝の最低気温は前日より低い所が多いでしょう。北日本は西風がやや強く、空気がヒンヤリと感じられそうです。

【22日(水)の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 8℃ （-1 5月中旬）

仙台 10℃（-3 5月上旬）

新潟 9℃（-3 平年並み）

東京 12℃（-4 平年並み）

名古屋 10℃（-6 4月中旬）

大阪 11℃（-4 4月中旬）

福岡 13℃（-2 平年並み）

日中の最高気温は前日より高い所が多いでしょう。仙台、東京、名古屋、大阪は夏日一歩手前の汗ばむ陽気となりそうです。

【22日(水)の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 16℃（＋2 5月上旬）

仙台 24℃（＋6 6月下旬）

新潟 20℃（＋2 5月上旬）

東京 24℃（-1 5月中旬）

名古屋 24℃（＋1 5月中旬）

大阪 24℃（＋1 5月上旬）

福岡 22℃（＋1 平年並み）

■週後半は雨に 雨の降り出しはいつ？

23日(木)→西日本や東海は23日(木)の午前中から広く雨が降るでしょう。太平洋側を中心に、雨脚の強まる所もありそうです。西日本の雨は23日(木)いっぱいで、ほとんどやむ予想です。

北陸と関東も23日(木)の昼以降、次第に雨が降り出し、夜には本降りとなる見込みです。夜遅くは東北南部も雨の降り出す所があるでしょう。一日雨が降る西日本は、平年並みか平年を下回る気温となりそうです。

24日(金)→関東は朝まで雨が残るでしょう。北海道は雲が多く一部で天気が崩れますが、東北から九州にかけては、日中は広く晴れそうです。東海、関東、北日本では平年並みか平年を下回る気温となるでしょう。札幌は最高気温が12℃で4月中旬並みの予想です。

25日(土)→全国的に日差しが届き、洗濯日和となるでしょう。気温は全国的に平年並みとなりそうです。

26日(日)→晴れる所が多いですが、九州や西日本の太平洋側は雨の降る所がありそうです。