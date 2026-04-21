山之内すず、両親離婚で母の交際相手と同居の過去「抑制された環境だった」 生活厳しい子ども時代回顧
タレントの山之内すずが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜 後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。日々の生活も厳しい子ども時代を明かした。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居するようになり、「自分の本心を口にしちゃいけない」と感じるなど、「子どもなりにいろいろと抑制された環境だったなと思う」と振り返った。
小学生の頃は「周りからの見られ方というか、『どういう風にいてほしいか』を敏感に感じてしまう子どもだった」「明るい子でいなきゃいけない」と自分を抑え込み、家に帰る前にマンションの下で音楽を聴きながら涙を流し、「よし、頑張ろう」と気持ちを切り替えていた日々を振り返った。
中学生になると母と2人暮らしとなり、生活はさらに厳しいものに。「私に使ってもらえるお金はないと自覚していた」といい、昼食はコンビニのおにぎりを持参し、「いろいろな友だちにおかずを1品ずつもらう」「友だちのお母さんが気を遣って、『これすずちゃんの分ね』って私の分を多めに作ってくれたりした」と中学時代を振り返った。
また「50円ずつもらってうどんを食べていた」と明かすなど、“ご飯を食べるお金がない”状況の中で周囲に支えられていた学生時代を語った。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
物心がつく頃には両親が離婚し、母と兄、祖母とともに暮らしていた山之内。その後、母の交際相手と同居するようになり、「自分の本心を口にしちゃいけない」と感じるなど、「子どもなりにいろいろと抑制された環境だったなと思う」と振り返った。
中学生になると母と2人暮らしとなり、生活はさらに厳しいものに。「私に使ってもらえるお金はないと自覚していた」といい、昼食はコンビニのおにぎりを持参し、「いろいろな友だちにおかずを1品ずつもらう」「友だちのお母さんが気を遣って、『これすずちゃんの分ね』って私の分を多めに作ってくれたりした」と中学時代を振り返った。
また「50円ずつもらってうどんを食べていた」と明かすなど、“ご飯を食べるお金がない”状況の中で周囲に支えられていた学生時代を語った。