文化放送の定例会見が２１日、東京・浜松町の同局で行われ、４月１日付で中途入社した前田恵里花アナウンサー（２５）が出席した。

石川・金沢市出身で、３月までは長野・信越放送でアナウンサーを務めた。元々はテレビ志望だったが「前職でラジオに出会って、こんなにもリスナーさんとのやりとりって楽しいんだと思ったのがきっかけ。もっと思い切りラジオをやりたいと思った」と転職の理由を説明。文化放送では２９年ぶりの正社員の女子アナウンサーとなる。

会見では特技のギタレレと、世界大会ジュニア部門で５位に輝いたという口笛でサザンオールスターの「いとしのエリー」を披露。少し微妙なクオリティーに田中博之社長から「世界大会は何名の大会だったんですか？」と振られ、「１０名の大会でした。（会場は）川崎で…」とオチをつけて笑いを誘った。

それでも、口笛をやっていて良かったことには「生々しい話しですけど、採用面接の時です。口笛の子だという風に印象をつけてくださるので」と笑顔。「こんなに口笛にフィーチャーしていただいているので、また受けてみたいなと思う」と世界大会への再チャレンジも示唆していた。