桜島の南岳山頂火口で21日午後3時45分に発生した噴火が、午後4時15分現在も続いていて、気象台は「連続噴火が継続している」と発表しました。

午後4時15分現在、噴煙が火口から1300mの高さまで上がり、中量の噴煙が南に流れています。今回の連続噴火による最高噴煙高度は、火口上2700mに達しています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

２１日２１時から２４時までは火口から西方向に降灰が予想されます。

２１日１５時から２２日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日１５時から１８時まで 南（指宿方向） ２０ｋｍ ３ｋｍ

▼２１日１８時から２１時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２１日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） ２０ｋｍ ２ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼２２日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、鹿屋市、垂水市、霧島市、薩摩川内市、日置市、曽於市、いちき串木野市、伊佐市、さつま町、湧水町、阿久根市、出水市

宮崎県 ：小林市、えびの市

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