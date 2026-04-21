【悶絶注意】職場の「恐れられ美人上司」、隠された裏の顔がヤバすぎると話題に…！

いつも自分にだけ厳しい、職場の美人なエリート上司。もし、その厳しい態度の裏に「尋常じゃないほどの好意」が隠されていたとしたら…？そんな全サラリーマンの妄想を具現化したかのような、最高にニヤニヤできる漫画『高嶺のハナさん』をご存知でしょうか？

近寄りがたい「超バリキャリOL」の心の中は…

ミツバチ製菓のトップエース、高嶺華（27）。美しきキャリアウーマンである彼女は、常にクールでスキがなく、社内ではすごい男と付き合っていると噂されるほどの「高嶺の花」です。しかし、実際は全くの非モテで、心の中では一人のダメダメな後輩・弱木（24）のことばかりを考えています。

キツく叱られた直後の「赤面」がたまらない

企画書の甘さを指摘し、弱木を激しく叱責する華。しかし、その後一人になると「もう絶対弱木くんに嫌われた～～ッ！！」と顔を真っ赤にして落ち込みます。本当は「一緒に手取り足取り仕事のやり方教えてあげたい」と思っているのに、素直になれないギャップがたまりません。

完全にすれ違う二人の勘違いラブコメ

華は「女の子らしい子が好きなはず」と悩み、恋愛本を読んで「とにかく男を褒めまくる」という作戦に打って出ます。しかし、無理に褒めようとした結果、弱木の「とんこつチョコミント」という謎企画を大絶賛してしまう始末。一方の弱木は、華のことを「仕事ができる人」として尊敬しており、恋愛感情には全く気づいていません。この絶望的なすれ違いが、読者の笑いとニヤニヤを誘います。