ファッションブランド「LOWRYS FARM（ローリーズファーム）」が、サンリオキャラクターズとコラボレーションしたアイテムを5月1日（金）から発売する。LOWRYS FARM店舗および公式WEBストア「and ST」などで購入できる。

LOWRYS FARMがサンリオキャラクターズとの人気コラボレーションアイテム発売

今回はハローキティ・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ウサハナなどサンリオの人気キャラクターが、夏らしい水着姿や日焼けデザインになったアイテム全13型がラインアップする。

人気の「ぬいキーホルダー8」（2490円・全30種）は、各キャラクターが水着をまとったぬいぐるみキーホルダーで、日焼けしたデザインも登場。全身型ポーチが付いた「ポーチ付きエコBAG」（3490円）はボーダー柄で、ハローキティ・ハローキティ日焼け・シナモロール・マイメロディ・クロミ・ウサハナの6種がお目見えする。

「ぬいキーホルダー8」（2490円・全30種）

「ポーチ付きエコBAG」（3490円）

カラフルな「メッシュポーチ」（1690円）は、キャラクター刺繍が施されている。フェイス型ヘアアクセサリーの「ヘアバンス」（2490円）は、日焼けキティにはハイビスカスやラインストーンがあしらわれている。

「メッシュポーチ」（1690円）

「ヘアバンス」（2490円）

キャラクターとロゴデザインの「キラキラSETヘアピン」（1490円）や、クリア素材の中にキャラクターパーツが入った「シャカシャカキーチャーム」（1690円）、夏らしいビーズ素材の「ビーズキーチャーム」（2490円）、「ビーズポーチ」（2200円）も登場。「ビーズリップPKC」（1690円）は、ハローキティをイメージした配色のビーズ素材リップケースで、リボンとハイビスカスがポイントになっている。

「キラキラSETヘアピン」（1490円）

「シャカシャカキーチャーム」（1690円）

「ビーズキーチャーム」（2490円）

「ビーズポーチ」（2200円）

ハローキティのチャームが取り外せる「チャームツキカットシュシュ」（1690円）は、手首につけてワンポイントとしても使える。ブラック・レッドの2色にハローキティがプリントされた「フェイスタオル」（1490円）、「キンチャクトートBAG」（1890円）、「キンチャクポーチ」（1490円）も販売される。

「チャームツキカットシュシュ」（1690円）

「フェイスタオル」（1490円）

「キンチャクトートBAG」（1890円）

「キンチャクポーチ」（1490円）

LOWRYS FARMのサンリオキャラクターズコラボ商品は、5月1日（金）午前10時から、LOWRYS FARM全店舗（アウトレットは御殿場プレミアムアウトレット店のみ）、and ST TOKYO、and STストア23店舗（アウトレット除く）のほか、公式WEBストア「and ST」、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売。価格はすべて税込み。